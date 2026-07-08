El sorpresivo motivo por el que Flor de la V lloró tras el triunfo de Argentina contra Egipto: "Una persona"

Flor de la V no pudo contener la emoción después del triunfo de la Selección Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una ola de emociones y una de las reacciones más conmovedoras fue la de Flor de la V. Al aire de su programa en El Nueve, la conductora se mostró visiblemente emocionada.

Todavía con la emoción a flor de piel por la victoria 3-2 sobre Egipto, Flor de la V habló desde el corazón y destacó la importancia de Lionel Messi para la Selección. "¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? Tenemos al más grande del mundo, la mejor selección que pudo haber existido", afirmó entre lágrimas.

La conductora también hizo referencia al sufrimiento que caracteriza a los hinchas argentinos durante los partidos decisivos. "No puede ser que siempre tengamos que sufrir tanto”, expresó, antes de agregar: "El argentino es sufrido hasta el último momento. Llorando, melancólico como el tango. Es parte de nuestra esencia".

Flor de la V se emocionó al hablar de la Selección Argentina.

Por qué la Selección "hace llorar"

En otro tramo de su reflexión, Flor de la V intentó poner en palabras la pasión que despierta la camiseta argentina, incluso entre quienes no siguen habitualmente el fútbol. "No podés explicar ese sentimiento, pero es tan enorme que hasta una persona a la que le puede ser indiferente el fútbol, te hace llorar", sostuvo.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resumió toda la emoción que vivió durante la clasificación a los cuartos de final. "Yo siento que tengo el corazón pintado celeste y blanco. No el corazón, el alma", concluyó, visiblemente conmovida.