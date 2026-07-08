Federación Portuguesa de Fútbol confirma que Roberto Martínez deja cargo de seleccionador de Portugal

Imagen de archivo del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, antes del partido de octavos de final del Mundial ante España, en el Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EEUU.

​La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó el miércoles ‌la salida ‌del seleccionador nacional, Roberto Martínez, tras la finalización de su contrato.

"La Federación Portuguesa de Fútbol anuncia que este miércoles ha ​puesto ⁠fin oficialmente a su ‌relación contractual con el ⁠seleccionador nacional, ⁠Roberto Martínez, y su cuerpo técnico", dijo la FPF en ⁠un comunicado.

El anuncio ​se produjo dos ‌días después de ‌que Martínez anunciara que ⁠dejaría el cargo tras la derrota de Portugal por 1-0 ante ​España en ‌los octavos de final del Mundial, el lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El español, de 52 años, fue nombrado ⁠seleccionador de Portugal en enero de 2023 tras dejar Bélgica y llevó al equipo a conquistar el título de la Liga de ‌Naciones de la UEFA en 2025.

La FPF ha señalado que ya inició la búsqueda de un sucesor "con el ‌objetivo de seguir promoviendo la ambición y la cultura ‌ganadora" ⁠dentro de la estructura de la selección ​nacional.

Con información de Reuters