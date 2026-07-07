Confirmado: los titulares de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el objetivo de meterse en cuartos, donde esperará rival que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza. Para este compromiso, Lionel Scaloni optó por un once titular diferente al que paró contra Cabo Verde en 16avos en el que implementó tres cambios.

Nicolás Tagliafico entra por Facundo Medina en el lateral izquierdo. En tanto, en la mitad de la cancha, Leandro Paredes ingresa por Thiago Almada. Por último, en la delantera, aparece Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

La formación de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina saldrá a la cancha entonces con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, la "Albiceleste" buscará avanzar a los cuartos de final, donde tendría que esperar al rival que gane entre Colombia y Suiza, que se medirán hoy mismo desde las 17 de nuestro país en Vancouver (Canadá).

Cómo llega Argentina al cruce frente a Egipto

El combinado albiceleste arrancó el torneo como cabeza de serie del Grupo J, con una primera fase donde la figura de Lionel Messi fue absolutamente fundamental: primero con una envidiable actuación en el 3-0 contra Argelia, donde convirtió su primer hat-trick en mundiales. Luego, en la victoria 2-0 frente a Austria, en la que metió un doblete ante Austria. Y en el 3 a 1 frente a Jordania metió un gol de tiro libre, mientras los otros dos goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. En 16avos triunfó de manera ajustada ante Cabo Verde por 3 a 2 con los goles del astro rosarino, Lisandro Medina y Diney Borges en contra.

Cuándo se juega el Mundial 2026 de cuartos de final en adelante

Jueves 9 de julio

Partido 97 - Francia vs. Marruecos. Horario: 17:00 | Sede: Boston.

Viernes 10 de julio

Partido 98 - España vs. Bélgica. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles.

Sábado 11 de julio

Partido 99 - Noruega vs. Inglaterra. Horario: 18:00 | Sede: Miami.

Partido 100 - Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia. Horario: 22:00 | Sede: Kansas City.

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98. Horario: 16:00 | Sede: Dallas.

Miércoles 15 de julio

Partido 102 - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta.

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami.

Final

Domingo 19 de julio