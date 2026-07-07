Murió Luis Margani, actor de “Mundo grúa”, a los 77 años

El actor Luis Margani, recordado por su papel de “Rulo” en Mundo grúa, falleció el 5 de julio de 2026 a los 77 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo recordó como un intérprete de gran humanidad y autenticidad.

Margani había nacido en Sicilia, Italia, el 4 de septiembre de 1948, y su vida estuvo marcada por un recorrido singular antes de llegar a la actuación. Durante muchos años trabajó como electricista de automóviles, oficio que lo acompañó en su juventud y que definió su carácter trabajador y perseverante.

En paralelo, incursionó en la música como bajista del grupo Séptima Brigada, formación que alcanzó notoriedad en la década de 1970 con la canción “Paco Camorra”. “Éramos una banda complaciente, distinta a Vox Dei”, recordó Margani en una entrevista, diferenciando el perfil musical de su grupo respecto a otras bandas de la época.

Su salto al cine llegó en 1995, cuando el director Pablo Trapero lo convocó para el cortometraje Negocios. Allí comenzó una carrera que se consolidaría rápidamente. El reconocimiento masivo llegó en 1999 con su interpretación de “Rulo” en Mundo grúa, papel que le valió el Cóndor de Plata al Actor Revelación otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

A partir de entonces, Margani desarrolló una sólida trayectoria en cine, participando en títulos como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood y La sublevación.

La trayectoria del actor

En televisión y plataformas, su rostro se volvió habitual en ficciones como Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de esmeraldas, Son amores, Viudas e hijos del rock and roll, Tratame bien y Los exitosos Pells.

Uno de sus trabajos más destacados en streaming fue su interpretación de Julio Humberto Grondona en la serie El presidente, producción de Prime Video dirigida por Armando Bó.

Su labor artística también se extendió al teatro, con participaciones en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, El viejo criado, Patagonia en flor, Premonición, Tartufo, Así en la tierra como en el cielo, Papá duerme en casa, Proyecto Alaska y Mirando los pájaros.

Además, Margani incursionó en la publicidad, trabajando en campañas para Aerolíneas Argentinas, Brahma, Coca Cola y otras marcas reconocidas.

La Asociación Argentina de Actores expresó en su comunicado: “Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”.

Su partida deja un vacío en la cultura argentina, pero también un legado imborrable. Margani fue un actor que llegó al cine “de casualidad”, como él mismo decía, y terminó convirtiéndose en un referente del nuevo cine argentino, admirado por colegas y público.