Quien era Gaspi, el joven youtuber argentino que falleció en un accidente aéreo en Brasil.

El accidente aéreo que sucedió en Río de Janeiro dejó un total de 6 víctimas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi. Según informó Globo, el joven de 23 años iba a bordo de uno de los helicópteros que chocaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que revolucionó la web con sus entrevistas callejeras

Gaspar Prim Díaz nació el 28 de diciembre de 2002 y desde sus 16 años creaba contenido en redes sociales. Sus primeros videos fueron lanzados en YouTube a fines del 2018, donde relataba anécdotas de su vida personal con su humor característico.

Al año siguiente, empezó la época de contenido viral para el joven, ya que iniciaría con sus clásicas entrevistas callejeras y consignas bizarras. Este contenido no tardó en volverse sumamente famoso, ya que mantenía una línea de humor ácido, sumado al vocabulario particular que utilizaba el youtuber y su característico look de traje. Gracias a este contenido pudo construir un personaje reconocido entre las personas de su generación, quienes siguen consumiendo sus videos más viejos.

"Gaspi es algo nunca visto. Un personaje muy idiota y sociable que graba cosas bizarras en la calle. A la gente que lo sigue le causa risa", es la descripción con la que el propio creador de contenido definía a este personaje en su cuenta de X que llevaba sin usar hace ya algunos años. Esta contenido tan particular, lo llevó a cosechar más de 2 millones de subscriptores en YouTube, que lo siguieron pese al tiempo que se mantuvo incativo.

Gaspi fue pareja de la influencer Juli Savioli, actual novia del Pelao Khe y su separación estuvo rodeada de polémicas que lo llevaron a alejarse de las redes sociales por un tiempo. En 2025 participó de La Velada del Año 5, un evento en España entre influencers en donde boxeó ante el streamer Perxitaa, quien lo venció por Konck Out.

Antes de fallecer, Gaspi contaba con un espacio en el canal de streaming Blender y continuaba creando contenido propio para sus redes sociales.