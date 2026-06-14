Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

Las autoridades de Río de Janeiro informaron que el youtuber argentino de 23 años Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, está entre las víctimas del choque de helicópteros que se produjo en la la ciudad este domingo y que dejó al menos seis víctimas, informó Globo.

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. En la misma aeronave que Gaspi estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

Las causas de la colisión aún son materia de investigación. Peritos aeronáuticos trabajan en la recolección de pruebas para determinar qué provocó el accidente, considerado uno de los más graves registrados en Brasil durante los últimos meses

El comunicado del gobierno de Río de Janeiro

Después del accidente, el gobierno de Río de Janeiro compartió una nota de pesar en sus redes sociales. "Expresamos nuestro más sentido pésame por las seis víctimas del accidente en el que se vieron implicadas dos aeronaves en la zona suroeste de Río de Janeiro esta mañana. En estos momentos de dolor, quiero expresar mi solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas de esta tragedia", inició.

El gobernador de Río de Janeiro, Ricardo Couto, continuó: "Estoy al tanto de la actuación de los organismos estatales movilizados para prestar asistencia. El destacamento de bomberos militares de Recreio dos Bandeirantes se desplazó de inmediato, con el apoyo de equipos especializados".

"La Policía Civil está llevando a cabo una investigación forense en la zona y está tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos", concluyó el texto que lleva la firma de Couto.