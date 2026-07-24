Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania, dice la DFB

Jürgen Klopp, recién nombrado seleccionador de la selección alemana de fútbol, ​​asiste a una rueda de prensa

Alemania nombró ​al exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund Jürgen Klopp como seleccionador con un contrato de cuatro ‌años, dijo el viernes ‌la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán).

La decisión llega tras la salida del anterior seleccionador, Julian Nagelsmann, mientras los cuatro veces campeones del mundo buscan reconstruirse después de otro torneo decepcionante.

"La selección nacional puede unirnos a los alemanes como casi ninguna otra cosa. ​Eso es exactamente ⁠lo que hace que esta tarea sea tan especial ‌para mí", dijo Klopp, que había estado ⁠trabajando como responsable global de fútbol ⁠de Red Bull, en un comunicado.

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"Estoy agradecido por todo lo que he vivido y aprendido en el último año y ⁠medio en Red Bull y por la apertura ​que ha hecho posible este acuerdo en ‌primer lugar".

"Ahora espero con ilusión ‌esta tarea especial en el fútbol alemán, que afrontaremos ⁠juntos con humildad y paciencia: desarrollar un equipo que luche unido, que disfrute del fútbol y detrás del cual la gente de nuestro país pueda agruparse con ​plena convicción".

Klopp ‌estará asistido por Peter Krawietz, Pep Lijnders y el exinternacional alemán Sven Bender.

La DFB también nombró al exdefensor alemán Per Mertesacker, integrante de la selección que ganó el Mundial de 2014, como ⁠director deportivo. Sucederá a Andreas Rettig y firmó un contrato hasta el Mundial de 2030.

"Hemos mantenido conversaciones muy intensas. Era nuestra solución ideal desde el principio", dijo el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

"En la DFB fuimos unánimes al decir que era el candidato con el que teníamos que hablar. Nuestras ‌conversaciones con Jürgen no hicieron más que reforzar nuestra convicción de que es el hombre adecuado en el momento adecuado".

La derrota de Alemania ante Paraguay en los penales en los dieciseisavos de final del Mundial marcó una tercera campaña ‌mundialista decepcionante consecutiva para los cuatro veces campeones, tras las eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022. Alemania ‌ganó el trofeo ⁠por última vez en 2014.

Klopp asumirá el cargo tras rescindir su contrato cuando aún no ​habían transcurrido dos años desde su llegada al Red Bull.

Con información de Reuters