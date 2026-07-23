Cuáles son las vacunas para adultos mayores y a dónde ir para su aplicación: la plataforma clave para saber qué necesitás

La vacunación en adultos mayores sigue siendo una deuda pendiente en Argentina, según revelaron los datos oficiales del Ministerio de Salud que expusieron que la cobertura antigripal apenas alcanzó entre el 41,6% y el 42,2%, lo que significa que más de la mitad de las personas en grupos de riesgo no completaron su esquema. Esta baja inmunización se refleja en el sistema sanitario, con un 48% más de internaciones por influenza en 2025 y más de 285.000 casos notificados. Para enfrentar las barreras de acceso y la falta de información, se lanzó Vacunasist, una plataforma educativa con aval científico de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) que permite conocer qué vacunas corresponden según edad y condición, además de indicar los centros de vacunación más cercanos. En diálogo con El Destape, el infectólogo Pablo Bonvehí (MN N° 62.648), miembro de la SAVE, explicó que las razones de esta baja cobertura son múltiples. “El problema de las coberturas bajas en adultos mayores es multifactorial”, sostuvo. Por un lado, enfatizó que persiste la idea de que la vacunación está dirigida principalmente a los niños. “Hoy tenemos que cambiar esa cultura hacia la vacunación en adultos, sobre todo en mayores y en personas con factores de riesgo”, afirmó Bonvehí. A ello se suma el desconocimiento tanto de la población como de algunos profesionales de la salud. “Muchas veces el médico no indica la vacuna porque no conoce en detalle qué previene”, señaló el especialista. “En algunos casos, incluso adultos temen a las vacunas, tienen miedo de la inyección, y en menor medida aparecen falsas contraindicaciones”, agregó. Bonvehí insistió en que las vacunas en adultos mayores son fundamentales porque “el objetivo principal no es evitar la infección, sino reducir las complicaciones que llevan a hospitalizaciones o incluso a la muerte”. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cobertura antigripal en este grupo oscila entre el 41,6% y el 42,2%, un porcentaje que refleja un nivel preocupantemente bajo. Este déficit tiene consecuencias directas en el sistema sanitario ya que en 2025 las internaciones por influenza aumentaron un 48% respecto al año anterior, con más de 285.000 casos notificados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la co-circulación de influenza, VSR y COVID-19 incrementa el riesgo de saturación hospitalaria, un escenario que preocupa a las autoridades sanitarias.

La importancia del calendario de vacunación: cuáles son las vacunas claves para adultos mayores En este sentido, el profesional recordó que el Calendario Nacional de Vacunación contempla tres vacunas respiratorias claves: la antigripal anual, la antineumocócica -simplificada desde 2024 con la incorporación de la VCN20- y la vacuna contra el COVID-19. Además, la SAVE recomienda la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en mayores de 60 años y adultos con enfermedades crónicas. “El SARS-CoV-2 sigue generando complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos, sobre todo en personas de mucha edad o con inmunosupresión”, advirtió Bonvehí. Vacunasist, la plataforma educativa Para enfrentar las barreras de acceso y el desconocimiento, se lanzó Vacunasist, una plataforma educativa desarrollada con aval científico de la SAVE. “Es muy sencillo: uno ingresa sus datos de edad y sexo, y en pocos minutos sabe qué vacunas necesita según sus factores de riesgo”, explicó el médico. La herramienta también incorpora geolocalización para indicar los centros de vacunación más cercanos. “Uno de los problemas que tenemos es que la gente no sabe dónde puede ir. Vacunasist busca orientar y facilitar el acceso”, detalló el infectólogo. Aunque no reemplaza la consulta médica, funciona como complemento ágil y confiable tanto para la población como para los profesionales. “No sustituye la indicación médica, pero ayuda a que cada persona sepa qué vacunas le corresponden”, aclaró Bonvehí. “Es importante mencionar que cuando uno se vacuna no es un acto solamente individual, la vacunación también es un acto solidario. Entonces, cuando nosotros nos estamos vacunando, nos estamos protegiendo nosotros, pero también estamos protegiendo a otras personas y eso es muy importante y es algo que es intrínseco de las vacunas, la protección individual, pero también la protección de rebaño, protección comunitaria”, afirmó. Y concluyó con un mensaje claro: “Hoy vivimos más años, pero necesitamos vivir saludablemente. Las vacunas son una herramienta esencial para lograrlo”.

Datos claves de Vacunassit: qué es y cómo funciona

Vacunasist es una plataforma digital educativa desarrollada con aval científico de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Su objetivo es orientar a las personas adultas sobre las vacunas respiratorias recomendadas según edad y factores de riesgo, en línea con el Calendario Nacional de Vacunación y las recomendaciones de sociedades científicas.

El usuario ingresa sus datos básicos -edad, sexo y antecedentes de vacunación- y en pocos minutos recibe una orientación personalizada sobre las vacunas que debería aplicarse.

Además, la herramienta incorpora un sistema de geolocalización que indica los centros de vacunación más cercanos, lo que facilita el acceso y ayuda a superar una de las principales barreras: no saber dónde acudir.

Vacunasist no reemplaza la consulta médica, pero funciona como un complemento ágil y confiable. Permite que cada persona conozca qué vacunas le corresponden y, al mismo tiempo, puede ser útil para profesionales de la salud en la práctica diaria, al identificar pacientes adultos que se beneficiarían de la inmunización. De este modo, la plataforma busca promover la prevención, aumentar la cobertura y reforzar la idea de que vacunarse en la adultez es tan importante como en la infancia.