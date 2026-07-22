Trump dice que EEUU atacará puente o central eléctrica iraní por cada barco atacado en estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el miércoles sus amenazas contra las infraestructuras iraníes, bombardeará un puente o una central eléctrica en al República Islámica cada vez que Teherán agreda a un barco en el estrecho de Ormuz.
"Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas aquellas situadas junto o dentro de la capital Teherán", dijo Trump en una publicación en Truth Social.
Estados Unidos e Irán han intensificado los ataques a medida que el acuerdo de alto el fuego provisional firmado el mes pasado se ha desmoronado y se ha agudizado la lucha por el control del estrecho de Ormuz, lo que aumenta el riesgo de que se reanuden las hostilidades a gran escala.
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Algunos expertos en derecho internacional y líderes mundiales han criticado las amenazas de Trump de atacar puentes y centrales eléctricas iraníes, calificándolas de ilegales según el derecho internacional, que prohíbe los ataques contra objetivos civiles.
Con información de Reuters