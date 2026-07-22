Trump dice que EEUU atacará puente o central eléctrica iraní por cada barco atacado en estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente libanés en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ‌el miércoles sus ‌amenazas contra las infraestructuras iraníes, bombardeará un puente o una central eléctrica en al República Islámica cada vez que Teherán agreda a un barco ​en el ⁠estrecho de Ormuz.

"Cada vez que ‌la República Islámica de ⁠Irán dispare contra ⁠un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, ⁠cohetes, drones o cualquier otro ​dispositivo o arma, ‌Estados Unidos bombardeará y ‌destruirá UN PUENTE O UNA ⁠CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas aquellas situadas junto o dentro de la capital Teherán", dijo ​Trump en ‌una publicación en Truth Social.

Estados Unidos e Irán han intensificado los ataques a medida que el acuerdo ⁠de alto el fuego provisional firmado el mes pasado se ha desmoronado y se ha agudizado la lucha por el control del estrecho de Ormuz, lo que ‌aumenta el riesgo de que se reanuden las hostilidades a gran escala.

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Algunos expertos en derecho internacional y líderes mundiales han criticado ‌las amenazas de Trump de atacar puentes y centrales eléctricas iraníes, calificándolas ‌de ⁠ilegales según el derecho internacional, que prohíbe los ​ataques contra objetivos civiles.

Con información de Reuters