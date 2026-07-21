El Gobierno de Formosa asiste, monitorea y asesora a directivos escolares para garantizar el Servicio Nutricional provincial

Mientras transcurre el receso invernal, el Gobierno de Formosa despliega un operativo de monitoreo, asistencia y asesoramiento a los equipos directivos de las escuelas para garantizar la continuidad del Servicio Nutricional Escolar. De esta forma, la Provincia acompaña a cada institución en la organización y funcionamiento de una política pública que continúa activa durante las vacaciones.

El trabajo, coordinado por el Ministerio de Cultura y Educación y la Dirección de Educación Primaria, se desarrolla junto a los delegados zonales y sus respectivos equipos, distribuidos en todo el territorio provincial, quienes brindan apoyo permanente a las escuelas para asegurar que el servicio llegue tanto en la modalidad de plato servido como de viandas.

El acompañamiento a las instituciones comienza antes del inicio del receso y continúa durante las vacaciones, con tareas de seguimiento y asistencia para garantizar el correcto funcionamiento del servicio alimentario, explicó a Agenfor el director de Educación Primaria, Juan Meza.

Acompañamiento permanente a los equipos directivos

Asimismo, destacó el compromiso de directivos y docentes que permanecen trabajando durante este período para sostener la prestación alimentaria. "El Servicio Social Nutricional está garantizado durante los 365 días del año, gracias a la decisión política del Gobierno de la provincia de Formosa, quien hace frente al desembolso que significa afrontar los gastos que demanda cada institución educativa", afirmó.

Según explicó el funcionario, antes del receso se realiza un relevamiento de la cantidad de estudiantes que utilizarán el servicio en cada establecimiento. A partir de esa información, los equipos directivos organizan la inversión necesaria y planifican los menús que se ofrecerán durante las dos semanas de vacaciones.

"A partir de ahí cada director planifica la inversión que significa esto durante estas dos semanas; y, como tercer punto, se planifica las diferentes opciones de menú que se le va a brindar a nuestros niños, variado y específico durante el receso", precisó.

Meza recordó además que el programa se sostiene exclusivamente con recursos provinciales y señaló que el Gobierno de Formosa destina más de 800 millones de pesos mensuales para garantizar el Servicio Nutricional Escolar en los niveles Inicial y Primario, además de la copa de leche para los estudiantes del nivel Secundario.

"Estos son recursos muy genuinos del Tesoro Provincial. Desde que se hicieron cargo las actuales autoridades a nivel nacional, se desentendieron totalmente de esta línea y el Gobierno provincial desembolsa más de 800 millones de pesos de manera mensual para asistir a todas las escuelas de la provincia", sostuvo.

Finalmente, Meza afirmó que el Servicio Social Nutricional constituye una política pública distintiva de la provincia y aseguró su continuidad. "Es único en el país el Servicio Social Nutricional que se desarrolla en nuestra provincia. Siempre estuvo, siempre va a seguir estando y por mucho tiempo más garantizado bajo la conducción de nuestro gobernador Gildo Insfrán", concluyó.