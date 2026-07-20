Alerta por lo que le pasó a Wanda Nara en medio de la final del Mundial: "Entraron"

Alerta por lo que le pasó a Wanda Nara en medio de la final del Mundial.

La mediática Wanda Nara reveló que sufrió un robo en su vivienda de Milán mientras se encontraba trabajando en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la conductora contó que delincuentes ingresaron a la propiedad donde estaban sus hijos y explicó que decidió abandonar el evento apenas recibió la noticia.

Desde sus historias de Instagram, la empresaria relató lo ocurrido y llevó tranquilidad sobre el estado de sus hijos. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió Wanda Nara. Luego agregó: "Mis hijos están bien a pesar del gran susto".

La conductora también explicó que dejó el estadio antes de que terminara el encuentro tras ser alertada por su madre, quien estaba junto a los menores. "Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", expresó.

Además, agradeció el accionar de las autoridades y confirmó que tanto ella como Maxi López buscan regresar a Italia lo antes posible. "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", concluyó.

Alerta por lo que le pasó a Wanda Nara en medio de la final del Mundial.

La previa de la final junto a Pampita y Zaira Nara

Horas antes del partido entre Argentina y España, Wanda Nara había compartido distintos momentos desde el estadio junto a Pampita y su hermana, Zaira Nara. Las tres participaron de una campaña promocional para una reconocida marca de desodorantes.