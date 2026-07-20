Alerta por lo que le pasó a Wanda Nara en medio de la final del Mundial: "Entraron"

La mediática Wanda Nara reveló que sufrió un robo en su vivienda de Milán mientras se encontraba trabajando en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la conductora contó que delincuentes ingresaron a la propiedad donde estaban sus hijos y explicó que decidió abandonar el evento apenas recibió la noticia.
Desde sus historias de Instagram, la empresaria relató lo ocurrido y llevó tranquilidad sobre el estado de sus hijos. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió Wanda Nara. Luego agregó: "Mis hijos están bien a pesar del gran susto".
La conductora también explicó que dejó el estadio antes de que terminara el encuentro tras ser alertada por su madre, quien estaba junto a los menores. "Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", expresó.
Además, agradeció el accionar de las autoridades y confirmó que tanto ella como Maxi López buscan regresar a Italia lo antes posible. "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", concluyó.
La previa de la final junto a Pampita y Zaira Nara
Horas antes del partido entre Argentina y España, Wanda Nara había compartido distintos momentos desde el estadio junto a Pampita y su hermana, Zaira Nara. Las tres participaron de una campaña promocional para una reconocida marca de desodorantes.