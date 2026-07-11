La quiere si o si: Wanda Nara pelea con Telefe para llevar a esta periodista a MasterChef Celebrity

Wanda Nara hizo un pedido especial.

Mientras Telefe empieza a armar la lista de participantes para la próxima edición de MasterChef Celebrity, trascendió que Wanda Nara ya tiene un pedido puntual para la producción, y no es un nombre cualquiera. La conductora quiere que esta periodista sea parte del reality de cocina que comenzará en los próximos meses.

Fue el propio conductor quien lo contó en su programa: Wanda Nara quiere que Laura Ubfal sea una de las participantes del ciclo. Ubfal es una de las voces más reconocidas del periodismo de espectáculo, y sumarse a MasterChef le daría una exposición enorme en uno de los formatos más vistos de la televisión actual.

Wanda Nara quiere a Laura Ubfal.

Todavía nada confirmado

Según explicó de Ángel de Brito, la lista de posibles nombres para esta nueva temporada todavía está en una etapa preliminar. Uno de los motivos es que Gran Hermano tiene previsto extenderse varios meses más, lo que le da a la producción más tiempo para terminar de definir al elenco. Debido a esto, todavía no hay fecha oficial de arranque.

¿Por qué Wanda Nara quiere a Laura Ubfal?

Laura Ubfal es reconocida por ser una de las periodistas que más defiende a Wanda Nara en los medios, por lo que su nombre como candidata no cayó como una sorpresa. Consultada al respecto, la propia Ubfal se mostró abierta a aceptar una eventual propuesta de Telefe, aunque aclaró que hasta el momento no recibió ninguna oferta formal, ni del canal ni de la producción.

Ahora, ella trabaja en el panel de Gran Hermano por lo que no sería raro que termine firmando un contrato para otro programa. Sería su primera participación en un reality como participante, veremos si logra desembolverse también como lo hace como panelista.

La última edición del certamen dejó a Ian Lucas como campeón, tras vencer en la final a Sofía Gonet. Motivada por el éxito de esa temporada, la señal ya trabaja en una nueva edición que se emitiría en el corto plazo, buscando repetir la fórmula que funcionó en 2025: un grupo de participantes de distintos rubros y profesiones que generó buena química dentro y fuera de cámara.