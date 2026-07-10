Quién es "Speed", el polémico influencer que intenta distraer a Messi en los penales del Mundial 2026

Lionel Messi suele ser una de las grandes figuras de los mundiales, pero en la Copa del Mundo 2026 no solo llaman la atención los futbolistas. Uno de los personajes más comentados en el torneo de este año es IShowSpeed, un influencer estadounidense famoso por intentar molestar al capitán argentino durante los penales.

Quién es Speed, el influencer que intenta distraer a Messi en el Mundial 2026

Su nombre real es Darren Jason Watkins Jr. y es uno de los creadores de contenido más populares de Estados Unidos. Se hizo conocido en YouTube bajo el nombre Speed por sus transmisiones en vivo, sus reacciones exageradas y su estilo caótico. Con el correr de los años, su fanatismo por Cristiano Ronaldo lo transformó en una de las figuras más influyentes ligadas al fútbol dentro del streaming.

Su devoción por Cristiano Ronaldo lo transformó, casi automáticamente, en una figura incómoda para los seguidores de Messi y en cada partido de Selección suele ser visto como un provocador, ya que no solo viste la camiseta del rival, sino que intenta distraer a los jugadores. En redes sociales circula la idea de que en realidad el influencer da mala suerte porque las selecciones por las que ha hinchado han quedado eliminadas.

¿Logró molestar a Messi?

Durante el partido de octavos de final ante Egipto, disputado en Atlanta, Speed se ubicó en la zona de prensa detrás del arco que defendía el arquero africano Mostafa Shobeir. Cuando Messi se disponía a patear un penal clave, el streamer comenzó a gritar, saltar, bailar y agitar los brazos con la intención de distraerlo. Segundos después, Speed fue visto gritándole a Messi para que lo mirara, mientras agitaba los brazos e incluso ladraba. El remate terminó en las manos de Shobeir, que evitó el gol argentino.

Ante el error del astro, el influencer se mostró sorprendido y aseguró que su "ritual" había funcionado, algo que después replicó en sus redes con euforia. Sin embargo, el festejo le duró poco: Argentina dio vuelta el resultado y se impuso 3-2, avanzando a cuartos de final.

Durante el partido Messi se convirtió, de hecho, en el primer jugador en la historia en fallar dos penales en un mismo Mundial, pero hay que recordar que, a pesar de ser el mejor del mundo, el argentino suele errar los penales.