Quién es la novia de Rodri Hernández, figura de España: así es Laura, su pareja de perfil bajo

Laura, la novia de Rodri Hernández, es médica y mantiene un perfil alejado de la exposición pública

Antes de alcanzar la cima del fútbol mundial, Rodri Hernández construyó una carrera marcada por la disciplina tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras España afronta un nuevo desafío internacional, también crece el interés por la vida privada del mediocampista, especialmente por la mujer que lo acompaña desde hace años con un perfil completamente alejado de los focos.

La carrera de Rodri Hernández, una historia de esfuerzo y constancia

Rodri Hernández se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del mundo gracias a su rendimiento en el Manchester City y en la selección española. Su evolución comenzó en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, donde permaneció entre 2007 y 2013 antes de incorporarse al Villarreal.

Con el conjunto castellonense debutó en el primer equipo en febrero de 2015, durante un encuentro de Copa del Rey frente al Huesca. Su crecimiento fue rápido y, tras convertirse en una de las piezas más destacadas del plantel, regresó al Atlético de Madrid en 2018 mediante un traspaso cercano a los 20 millones de euros.

Sin embargo, apenas un año después tomó la decisión de cambiar de rumbo. En el verano de 2019 ejecutó su cláusula de rescisión de 70 millones de euros para fichar por el Manchester City, donde terminó de transformarse en una referencia mundial. Más tarde, la conquista del Balón de Oro confirmó el enorme nivel que alcanzó en el fútbol internacional.

Quién es Laura, la novia de Rodri Hernández

La pareja de Rodri Hernández es Laura, una joven que mantiene un perfil muy discreto y que evita la exposición mediática. Ambos se conocieron durante su etapa universitaria, cuando coincidieron en la residencia donde vivían mientras estudiaban.

A diferencia de otras parejas de futbolistas de primer nivel, Laura desarrolla su carrera profesional lejos del espectáculo. Es médica de profesión y reparte su vida entre la Comunidad Valenciana e Inglaterra, país donde juega el mediocampista español.

Su presencia pública ha sido escasa, aunque protagonizó uno de los momentos más emotivos tras la final de la UEFA Champions League. Una vez finalizado el partido, las cámaras captaron el instante en el que ingresó al campo para celebrar el título junto a Rodri. En ese momento, el futbolista le entregó su medalla de campeón y le dijo entre sonrisas: "¡No te queda mal, eh!".

La vida lejos de la fama que eligió el mediocampista español

El emotivo festejo tras la conquista de la UEFA Champions League dejó una de las pocas imágenes públicas de la pareja

Uno de los aspectos que más distingue a Rodri Hernández de otros futbolistas de élite es la importancia que siempre le otorgó a su formación académica. Mientras desarrollaba su carrera profesional, cursó la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I de Castellón.

Durante su etapa en Inglaterra viajaba regularmente a España para rendir exámenes y continuar con sus estudios. Ese compromiso con la educación estuvo acompañado permanentemente por Laura, quien respaldó ese proceso mientras ambos construían su relación.

El bajo perfil también se refleja en su presencia digital. Rodri es el único integrante de la selección española que no tiene una cuenta oficial de Instagram, una decisión que refuerza su intención de mantener su vida privada alejada de la exposición constante.