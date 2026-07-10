A los 83 años, Paulinho da Viola vuelve a la Argentina: la leyenda del samba dará un único concierto en Buenos Aires

Paulinho da Viola dará un único show en Buenos Aires / Foto: Leo Aversa.

Con casi seis décadas de trayectoria, dos premios Latin Grammy y un lugar indiscutido entre los grandes referentes de la música brasileña, Paulinho da Viola volverá a encontrarse con el público argentino. A sus 83 años, el histórico cantante, compositor e instrumentista llegará a Buenos Aires para ofrecer un único concierto el próximo 5 de septiembre en Deseo (CABA), donde presentará su espectáculo Quando o samba chama.

La visita representa una oportunidad excepcional para ver en vivo a uno de los artistas más influyentes de la música popular de Brasil, cuya obra atraviesa generaciones y sigue siendo una referencia ineludible para el samba y el choro.

Un recorrido por casi 60 años de música

El espectáculo propone un viaje por la extensa carrera de Paulinho da Viola, combinando clásicos que marcaron la historia del samba con composiciones que hace tiempo no interpretaba sobre un escenario.

Canciones como Foi um rio que passa em minha vida, Argumento, Timoneiro, Pecado Capital y Onde a dor não tem razão forman parte del repertorio previsto para una gira que celebra la permanencia de una obra que nunca dejó de reinventarse.

Acompañado por su banda completa, el músico alternará la guitarra y el cavaquinho, instrumentos que definieron gran parte de su identidad artística.

Una figura fundamental de la música brasileña

Nacido en Río de Janeiro en 1942, Paulinho da Viola creció rodeado de música. Su padre, el reconocido guitarrista César Faria, integraba el histórico conjunto Época de Ouro, por lo que desde niño convivió con figuras esenciales de la música brasileña como Pixinguinha y Jacob do Bandolim.

Esa formación temprana lo convirtió en uno de los grandes herederos del samba tradicional, aunque con el paso de los años desarrolló un estilo propio caracterizado por la elegancia de sus composiciones y la sofisticación de sus arreglos.

Su obra también dialoga con otras expresiones de la cultura brasileña, como el carnaval, el choro y la canción popular, siempre desde una mirada profundamente poética.

Una carrera llena de reconocimientos

Durante la década de 1970 publicó prácticamente un álbum por año y consolidó un repertorio que hoy forma parte del patrimonio musical brasileño. Con el tiempo recibió numerosos premios, entre ellos dos Latin Grammy, y compartió proyectos con algunas de las figuras más importantes de Brasil, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Gilberto Gil y Maria Bethânia, entre muchos otros.

Su prestigio también trascendió las fronteras. En 2012 se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, un concierto que recibió elogios de The New York Times. Cuatro años más tarde fue elegido para interpretar el Himno Nacional de Brasil durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016, una distinción reservada para muy pocos artistas.

Paulinho Da Viola se presentará en Argentina el próximo 9 de septiembre.

El significado de "Quando o samba chama"

El nombre de la gira no es casual. En portugués, la palabra chama significa tanto "llama" como "llamado", un doble sentido que sintetiza la esencia del espectáculo. La propuesta gira en torno a la idea de que el samba sigue vivo, como una llama que permanece encendida con el paso del tiempo y continúa convocando al artista a compartir su música con nuevas generaciones.

Con esa premisa, Paulinho da Viola repasará buena parte de un repertorio que convirtió al samba en un lenguaje universal y que, a sus 83 años, continúa interpretando con la misma sensibilidad que lo transformó en una de las voces más respetadas de la música latinoamericana.