Dónde juega Nico Williams, figura de España en el Mundial 2026

Nico Williams, importante seleccionado español, con la Eurocopa. (Crédito de foto: VISIONHAUS/Getty Images)

El panorama futbolístico internacional sigue rendido ante el talento de Nico Williams, uno de los extremos más desequilibrantes del terreno de juego. Desde su explosión mediática y deportiva, el joven español se ha convertido en el principal foco de atención para los gigantes de Europa, que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Además de ser una pieza fundamental en el Mundial 2026.

Dotado de una velocidad endiablada, un regate impredecible y una madurez impropia en su trabajo, Williams ha demostrado que no es una promesa pasajera, sino una realidad consagrada tanto en el fútbol de clubes como en el plano de selecciones nacionales. A pesar de los constantes rumores del mercado, el delantero mantiene su crecimiento firme, consolidándose como una de las figuras más cotizadas del planeta.

Su fidelidad y actualidad en el Athletic Club de Bilbao

A nivel clubes, el destino de Nico Williams permanece ligado al Athletic Club de Bilbao, la institución que lo vio nacer como profesional. Aunque clubes de la talla del Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Chelsea mostraron un firme interés en ficharlo -con ofertas que rondaban su imponente cláusula de rescisión de cerca de 100 millones de euros- el extremo de 23 años eligió mantenerse en su club actual.

Williams de hecho aceptó una extensión de su contrato con el conjunto vasco de manera histórica hasta el 30 de junio de 2035, percibiendo un salario neto cercano a los 7 millones de euros por temporada, condicionado a variables. Su presencia en San Mamés es el pilar de un Athletic que compite al máximo nivel en La Liga y en el continente europeo.

Nico Williams con su actual club Athletic de Bilbao. (Crédito de foto: EFE)

La consagración con España

En el ámbito internacional, Nico Williams defiende la camiseta de la selección de España, con la que ya se coronó campeón de Europa 2024. Su espectacular nivel lo llevó a ser uno de los nombres indiscutibles en la convocatoria para el Mundial 2026 de la FIFA.

En la máxima cita mundialista, Williams ha vuelto a demostrar por qué es una pieza letal en el esquema de la "Roja". Junto a una brillante generación de jóvenes futbolistas, ha asumido la responsabilidad ofensiva del equipo de España, rompiendo líneas defensivas gracias a su letal uno contra uno y su capacidad para asistir y marcar en los momentos de mayor presión. Su actuación en el torneo global no solo ratifica su condición de estrella, sino que encumbra a su selección como una de las potencias dominantes de la actualidad.