La Rioja, entre las provincias más baratas del país para comprar alimentos

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora Analytica, La Rioja se ubicó como la tercera provincia más barata del país para realizar las compras del mes. El estudio comparó los precios publicados en supermercados de todo el territorio nacional durante mayo.

El estudio determinó que una compra mensual promedio que tuvo un costo de $887.125 en la provincia, ubicándola solo por encima del Conurbano bonaerense ($886.730) y Santa Fe ($886.758), las dos jurisdicciones con los valores más bajos del país.

En el otro extremo se posicionó Santa Cruz, donde la misma compra alcanzó los $1.013.092, lo que representa una diferencia de $125.967 respecto de La Rioja.

La más económica del NOA

El informe también permite comparar la situación de La Rioja con otras provincias del norte argentino. En el caso de Catamarca, una compra mensual promedio demandó $913.099, es decir, un 2,9% más que en territorio riojano. De esta manera, La Rioja se consolidó como la provincia con el supermercado más accesible del NOA, según los datos relevados por Analytica.

La consultora aclaró que el relevamiento se limita a comparar el valor de una misma compra en supermercados de distintas provincias y no incorpora el nivel de ingresos de los hogares. Por ese motivo, el informe no mide la capacidad de compra de la población, ya que no considera las diferencias salariales entre las distintas jurisdicciones.

La Patagonia: la más cara

Analytica explicó que una de las razones que explican la dispersión de precios entre provincias está vinculada con el costo de vida de cada región. En ese sentido, señaló que las provincias patagónicas, que registran las canastas más caras del país, también presentan algunos de los salarios más altos del sector privado registrado.

"Entre las posibles causas de la dispersión de precios está el costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados", indicó el informe de la consultora.

Como ejemplo, destacó el caso de Santa Cruz, que posee la canasta mensual más cara del país y el segundo salario promedio más alto del sector privado, solo por detrás de Neuquén. Según Analytica, esta situación implica que los mayores costos de consumo en esas provincias son, en parte, compensados por remuneraciones más elevadas.