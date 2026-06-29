La Rioja relanzó el Programa Intercosecha para acompañar a trabajadores rurales con asistencia económica y capacitación

El Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva edición del Programa Intercosecha, una política orientada a brindar acompañamiento a trabajadores rurales durante los períodos en que finalizan las cosechas y disminuye la demanda de mano de obra. El programa está dirigido a trabajadores temporarios de las actividades vitivinícola, olivícola y nogalera que, una vez finalizada la temporada de cosecha, quedan sin empleo hasta el inicio de un nuevo ciclo productivo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería a través de la Secretaría de Políticas de Empleo, combina asistencia económica con instancias de capacitación para fortalecer las posibilidades de inserción laboral.

Además de una asignación mensual no remunerativa de 123.000 pesos, el Programa Intercosecha incorpora cursos de capacitación y propuestas de terminalidad educativa para mejorar las competencias laborales de los beneficiarios.

Ayuda económica y formación laboral

Durante la presentación, la secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello, explicó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 6 de julio y que el proceso de postulación se desarrollará en tres etapas. La funcionaria destacó que el objetivo no es solamente brindar un respaldo económico transitorio, sino también generar mejores herramientas para acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del sector rural.

La continuidad del programa recibió el respaldo de representantes de entidades vinculadas a la producción y al trabajo rural que participaron del lanzamiento. Desde la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CIOLAR) valoraron la iniciativa como una herramienta que acompaña a quienes desarrollan tareas estacionales y atraviesan períodos sin actividad laboral.

En la misma línea, referentes de UATRE y RENATRE destacaron que el programa constituye un apoyo importante para los trabajadores rurales en un contexto económico complejo, mientras que desde CARPA señalaron que brinda previsibilidad a quienes dependen de actividades productivas de carácter temporal.

Quiénes pueden inscribirse

El Programa Intercosecha está destinado a personas mayores de 18 años que residan en la provincia de La Rioja, se encuentren desocupadas durante el período entre cosechas y acrediten entre tres y diez meses de aportes como trabajadores temporarios durante los últimos doce meses. Además, deberán haber percibido al menos el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante el tiempo trabajado.

Las inscripciones pueden realizarse en la Secretaría de Políticas de Empleo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 148 (2° piso) de la ciudad de La Rioja; en la Subsecretaría de Promoción del Empleo Local, en el Centro Administrativo Provincial; y en las Oficinas de Empleo Municipales de los distintos departamentos del interior.

Con esta nueva edición, la Provincia busca sostener una política orientada a acompañar a los trabajadores rurales durante los períodos de menor actividad, al tiempo que promueve la capacitación y el fortalecimiento de las economías regionales mediante el desarrollo del empleo y la formación permanente.