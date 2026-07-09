Quién es Joao Pinheiro, el árbitro portugués que estará presente en Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene árbitro designado: este jueves, la FIFA confirmó que el portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia. El encuentro se jugará este sábado desde las 22 horas en Kansas City y definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo, instancia en la que el ganador se enfrentará al que salga victorioso del cruce entre Inglaterra y Noruega.

Será la primera vez que Pinheiro dirija a la 'Albiceleste' en esta competición, aunque ya dirigió a Suiza: el referí estuvo presente en uno de los partidos del seleccionado europeo durante la fase de grupos, cuando goleó 4 a 1 a Bosnia Herzegovina en la segunda fecha. En estos cuartos de final tendrá su tercera presentación en el Mundial, ya que también estuvo en Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos de final, que terminó con triunfo 1 a 0 del anfitrión gracias a un gol convertido por Eustáquio sobre el final.

Quién es Joao Pinheiro, el árbitro que dirigirá Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026

La Albiceleste, de todos modos, tiene un antecedente favorable con el juez portugués. Pinheiro arbitró la semifinal del Mundial Sub 20 disputado en Chile, en octubre del año pasado, en la que Argentina venció 1-0 a Colombia para avanzar a la final.

A sus 38 años, Pinheiro es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo. Habitual en la liga portuguesa y con experiencia en torneos organizados por la UEFA, fue seleccionado por la Comisión de Árbitros de la FIFA para integrar el plantel de jueces del Mundial de Norteamérica.

Su designación para el encuentro entre Argentina y Suiza llega después de un partido que generó fuertes cuestionamientos en la Champions League. Pinheiro dirigió la revancha de las semifinales entre Bayer y PSG, disputada en Múnich, y su actuación fue muy criticada por el conjunto bávaro. Ese encuentro representó su 15° partido en la máxima competencia de clubes de Europa y, tras el final, el diario Bild tituló: "¡Escándalo arbitral! Destrozado el sueño de la final del Bayern".

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza toma color y se perfila para ser la misma

Si bien todavía es prematuro asegurar cuál será el once, la sensación es que el DT no modificará demasiado con relación a la infartante clasificación ante Egipto en los octavos. Por el momento, solamente aparecen dos dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en la ofensiva.

De esta manera, la alineación elegida por Scaloni podría ser en el esquema de 4-4-2 habitual con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Con Messi a la cabeza, Argentina buscará meterse nuevamente en las semifinales del Mundial este sábado.

Cómo ver Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.