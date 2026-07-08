Diego Brancatelli rompió el silencio luego de recibir múltiples críticas por su análisis sobre el partido de Argentina contra Egipto.

Diego Brancatelli fue blanco de críticas en las redes sociales tras revelar su opinión sobre el arbitraje del partido que disputó Argentina con Egipto en el Mundial 2026. En ese sentido, decidió salir a explicar lo que en realidad quiso decir.

El periodista realizó un análisis personal y llegó a la conclusión de que la Selección Nacional fue beneficiada por el referí francés François Letexier. Rápidamente estas palabras generaron críticas de todo tipo en las plataformas digitales.

En este contexto, Brancatelli subió un mensaje en X y explicó: “A ver gente. Porque entiendo que X es una cloaca. Lo que hoy expliqué en Argenzuela son las jugadas polémicas por las que se quejan los periodistas españoles, mexicanos y uruguayos".

El descargo de Diego Brancatelli en redes sociales

Luego continuó: “El análisis seguía pero lo cortaron con mala intención y ahí dijimos que celebramos que haya pitado así el árbitro". Asimismo sumó: “De ninguna manera yo estoy en contra de la selección y mucho menos desearía que pierda. No inventen. No me pongan en un lugar donde no estoy".

Además agregó: “Yo jamás oculto mis convicciones. Pero tampoco voy a dejar que sigan diciendo boludeces. En el programa de radio varias veces (de manera graciosa) a preguntarnos cómo hacía Infantino para estar en todos lados. Venciendo el tiempo y el espacio. Hoy entendí que estaba en Atlanta y luego lo vi en Vancouver. Solo eso ¿Me equivoqué? Ok. Podría ser”.

Por otro lado señaló: “¿Desde cuando hay tantos ofendidos defendiendo a Infantino? ¿Eso amerita amenazas? ¿Que me digan que me van a pegar dos tiros? ¿Que le van a hacer las peores cosas a mis hijos? ¿Que mal utilicen tantos la palabra mogólico? ¿Que les pasa en sus vidas para ser tan agresivos? ¿Que los lleva a esconderse detrás de perfiles falsos a insultar sin límites? Paren la pelota un poco".

Finalmente aseguró: “No toda la vida pasa por X. Salgan del termo. Si acá no analicé el partido o expresé mis sentimientos no significa que no lo haya hecho. No trabajo para Uds. ni me pagan para mantenerlos al tanto las 24 hs. por acá ¡Besitos a todos! ¡Sean felices y VAMOS ARGENTINA!”.