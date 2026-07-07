Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de un ciclo de talleres gratuito para homenajear a los héroes de la patria argentina. Se trata de una propuesta que se extenderá en julio y agosto con recorridos en la Cada del Historiador.

Cómo son los talleres históricos de cara al 9 de Julio

El nuevo encuentro de los talleres "Nuestros Héroes de la Patria" será el próximo viernes 17 de julio desde las 14 a las 16 hs. Se trata del segundo encuentro de la iniciativa que ya se realizó en el Casco Histórico y ahora pasa a la Casa del Historiador (Bolívar 466) para refugiarse del frío.

Durante la propuesta se le rendirá homenajes a los héroes patrios como Manuel Belgrano o José de San Martín, a través de sus efemérides. El encuentro finalizará con un taller de collage, un espacio creativo para escribir microrrelatos que recuperen las vivencias y flexiones de la experiencia compartida.

La actividad es gratuita para la comunidad del Pase Cultural, pero es con cupo limitado por orden de reserva. Las personas se pueden inscribir en el formulario online, aquellos que ya fueron al primer encuentro tienen su lugar asegurado, mientras que nuevos que quieran participar deben completar el formulario online. Por dudas o consultas escribí a [email protected].

Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados en la ciudad de Buenos Aires

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar que las personas mayores de 60 años puedan acceder a diferentes actividades culturales en la ciudad porteña

Los beneficiarios obtienen una tarjeta física o virtual, llamada "Tarjeta Pase", que cuenta con un saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses. Además de usar el crédito, los beneficiarios pueden aprovechar diferentes descuentos y promociones en cines, teatros, museos y centros culturales. También pueden ser parte de las distintas actividades gratuitas.