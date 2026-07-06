Cómo activar la nueva función de Gmail que gestiona tus mails por vos

Google comenzó a desplegar Gmail Live, una nueva herramienta impulsada por Gemini que permite buscar información, consultar mensajes y administrar la bandeja de entrada mediante conversaciones por voz. La función apunta a simplificar el uso del correo electrónico, ya que elimina la necesidad de escribir búsquedas o recorrer largas cadenas de emails para encontrar un dato específico.

Por el momento, Gmail Live se encuentra disponible de forma gradual para un grupo reducido de usuarios que participan de programas de prueba y versiones beta tanto en Android como en iPhone. Quienes ya tengan acceso pueden interactuar con la aplicación utilizando lenguaje natural para localizar reservas, vuelos, archivos adjuntos o resumir conversaciones completas en cuestión de segundos.

Cómo activar Gmail Live

Para utilizar la nueva función es necesario contar con la aplicación de Gmail actualizada. Si la característica ya está habilitada en la cuenta, el acceso se realiza desde la barra de búsqueda de la app mediante el botón "Ask Gmail" y luego el ícono Live, que abre una interfaz de conversación a pantalla completa.

La primera vez que se utiliza, la aplicación solicitará permisos para acceder al micrófono y, opcionalmente, a las notificaciones. Una vez concedidos, el usuario podrá comenzar a hacer preguntas de manera oral, como pedir que encuentre un correo específico, una reserva de hotel o información sobre una reunión.

Qué se puede hacer con Gmail Live

La herramienta aprovecha la tecnología de Gemini Live para mantener conversaciones fluidas y comprender el contexto de las preguntas, incluso cuando el usuario realiza consultas de seguimiento sin necesidad de empezar desde cero.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Buscar datos concretos dentro de los correos electrónicos.

Resumir hilos extensos de mensajes.

Localizar archivos adjuntos o comprobantes.

Obtener respuestas habladas mientras muestra la información correspondiente en pantalla.

Además, el sistema permite elegir distintos idiomas compatibles y configurar la voz del asistente, siempre que esas opciones estén disponibles en el dispositivo.

Mediante el botón "Ask Gmail" se abre una interfaz de conversación.

Ventajas y limitaciones

La principal ventaja de Gmail Live es que agiliza la gestión del correo, especialmente cuando el usuario está ocupado o no puede escribir. También facilita la interacción con otros servicios del ecosistema de Google, como Calendar, Drive o Maps, para completar tareas relacionadas con la información encontrada en los emails.

Sin embargo, Google aclaró que el despliegue será progresivo y que la función todavía no está disponible para todos los usuarios ni en todos los países. Además, requiere permisos de acceso al micrófono y utiliza los servicios de inteligencia artificial de la compañía para procesar las consultas, por lo que es recomendable revisar las opciones de privacidad y configuración antes de comenzar a utilizarla.