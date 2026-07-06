Lionel Scaloni confirmó a Paredes titular y aseguró que Argentina no está en el "nivel acostumbrado, pero es aceptable"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lanzó una fuerte autocrítica con respecto al nivel del equipo hasta el Mundial 2026. Al respecto aseguró que "el equipo para el partido con Egipto será parecido al que viene jugando". Más allá de esa situación, aseguró que "el nivel de Argentina no es el que estamos acostumbrados, pero el nivel es aceptable"..

En conferencia de prensa previo al partido con Egipto, Scaloni aseguró que Alexis MacAllister viene jugando de número cinco porque "Leandro Paredes llegó al mundial lesionado" y, en este sentido, no aseguró cual es el equipo pero si dijo que posiblemente cambie de esquema. Y, luego, aseguró que Paredes "va a ser titular frente a Egipto". Al respeco añadió que el Mundial "está siendo complicada para todos. El otro día a Francia, que demostraba ser temible, le costó ganarle a Paraguay. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo antes del torneo. A mí entender, creo que los jugadores están sintiendo el haber jugado muchos partidos. Pero creo que el nivel de Argentina no es el que estamos acostumbrados, pero el nivel es aceptable, hemos ganado los 4 partidos. Hay cosas para corregir también."



Asimismo dijo que "e puede jugar mejor. Yo estaba convencido de que el otro día si el equipo no sacaba ese temperamento que tuvo, quedábamos afuera con Cabo Verde. Eso es una buena señal. Hay veces que la táctica queda fuera de lado, tenés que romper esquemas, y el equipo eso lo lleva a dentro".