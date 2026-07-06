Una histórica librería de calle Corrientes liquida todo por la caída de las ventas: "peor que en el 2001"

Histórica librería liquida todo por la crisis.

El mal momento que atraviesa el mercado editorial argentino por la crisis económica que generó Javier Milei, también golpea de lleno a la emblemática avenida Corrientes donde una histórica librería liquida todo.

La histórica librería Losada, ubicada al 1551 de la tradicional arteria porteña, inició una liquidación masiva de miles de ejemplares con promociones 2x1 y precios que parten desde los $2.000, en un intento por hacer frente a la fuerte caída en las ventas que afecta al sector.

El cartel colocado en la entrada del local llamó la atención de lectores y peatones: "Liquidación total de libros de oferta. 2x1". Sin embargo, desde la librería aclararon que la medida no responde a un cierre definitivo, sino a la necesidad de reducir un importante stock acumulado de ejemplares de la editorial Losada y de otras colecciones.

"No vamos a cerrar, sino que estamos liquidando miles de libros de la editorial Losada con tapas viejas, anteriores a las nuevas ediciones, y de otras colecciones", explicó el librero y editor José Juan Fernández al medio La Nación.

La promoción incluye títulos de narrativa, poesía, ensayo, teatro, historia, filosofía, ciencia, arte y literatura infantil, con ofertas de dos libros por $2.000, $3.000, $6.000 y $10.000. Entre los autores disponibles aparecen nombres como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Jean-Paul Sartre, Rafael Alberti y Horacio Quiroga, entre muchos otros.

"Hay días que no entra nadie"

Pese a estar ubicada sobre una de las calles más emblemáticas del circuito cultural argentino, el movimiento de clientes dista mucho del de otros tiempos. "La librería está en una de las diez calles más famosas del mundo y, sin embargo, hay días en que no entra nadie al salón. Esto es peor que el 2001 porque ya no es que la gente no puede llevarse un libro; directamente no entra", sostuvo Fernández.

Según relató, el cambio en los hábitos de consumo también modificó el funcionamiento del local. Años atrás la librería abría desde las nueve de la mañana y permanecía abierta hasta pasada la medianoche, aprovechando el movimiento generado por los teatros y los cines de la zona. Hoy el horario se redujo de 11 a 21.30.

"Ahora la gente sale del teatro o del cine, come una porción de pizza y se vuelve a la casa", resumió. A pesar del difícil panorama, Fernández aseguró que no evalúa cerrar las puertas. Explicó que puede sostener la actividad porque es propietario del inmueble y porque prioriza el valor cultural del emprendimiento por encima de la rentabilidad. "Podría alquilar el local para una pizzería, pero nací para esto", afirmó.

La situación de Losada refleja un escenario que afecta a buena parte de las librerías argentinas. En marzo, la Cámara Argentina del Libro había advertido que las ventas en librerías registraban una caída promedio del 20% respecto de 2025, situación que comenzó a impactar sobre toda la cadena editorial. Según referentes del sector, el panorama continuó deteriorándose durante los últimos meses debido al aumento de los alquileres, los costos operativos y la retracción del consumo.

Desde la tradicional librería Hernández, ubicada también sobre avenida Corrientes, señalaron que mayo y junio fueron meses especialmente negativos para las ventas, confirmando que la crisis alcanza tanto a grandes cadenas como a librerías independientes.