Cierra una histórica tienda de moda por la crisis económica

Cerró una histórica tienda rosarina.

Cerró una icónica tienda por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y una ciudad se despide de un comercio con mucho peso histórico debido a la caída del consumo.

La Favorita, la histórica tienda ubicada en la esquina de Córdoba y Sarmiento, en Rosario, Santa Fe, cerró nuevamente sus puertas luego de apenas dos años de haber sido relanzada bajo su nombre original.

La caída del consumo, las dificultades para sostener los locales y una creciente disputa entre los propietarios del edificio y la empresa operadora terminaron por apagar otra vez uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad.

El cierre de un lugar lleno de historia

El cierre tiene un fuerte peso histórico. La Favorita nació en 1897 como una pequeña mercería fundada por los hermanos asturianos Ramón y Ángel García. El negocio creció rápidamente y llegó a convertirse en una de las grandes tiendas del interior del país. El éxito fue tal que sus dueños abrieron una oficina en París para importar moda europea directamente a la Argentina.

Los García decidieron construir un edificio monumental en pleno centro rosarino. La obra comenzó en 1927 y fue inaugurada en 1929, con una arquitectura inspirada en las Galerías Lafayette de París: cuatro pisos, una gran cúpula, escaleras monumentales y una confitería iluminada por abundante luz natural. Durante décadas, La Favorita fue sinónimo de elegancia y modernidad.

Sin embargo, las crisis económicas también golpearon al histórico comercio y los dueños originales terminaron cerrando la tienda. Años después, en 1994, el grupo chileno Falabella compró el edificio y lo transformó en una de sus megatiendas más importantes del país. Durante casi 27 años, el lugar recuperó parte de su esplendor, manteniendo la arquitectura original y sumando importantes obras de restauración, incluidas escaleras mecánicas y mejoras estructurales.

Ese ciclo terminó en junio de 2021, cuando Falabella decidió retirarse del mercado argentino y cerrar la sucursal rosarina. Tras permanecer dos años vacía, La Favorita volvió a abrir en 2023 convertida en un centro comercial con múltiples locales y con el objetivo de recuperar el espíritu histórico del edificio. Pero el proyecto nunca logró consolidarse plenamente y la situación económica fue deteriorando la actividad.

Los motivos de un nuevo cierre

Con el paso de los meses comenzó un duro enfrentamiento entre el fideicomiso que representa a los herederos propietarios del inmueble y la desarrolladora Onatisur, encargada de operar el emprendimiento. Los dueños reclamaron alquileres impagos y la restitución del edificio, mientras que la operadora sostuvo que existían problemas estructurales y costos crecientes que afectaban la viabilidad del negocio, entre ellos el mantenimiento de las escaleras mecánicas y otras instalaciones.

La tensión terminó repercutiendo directamente sobre los comerciantes. De los 32 locales que llegaron a funcionar, en los últimos días apenas quedaban siete abiertos. Muchos inquilinos denunciaron que fueron notificados del cierre con muy poca anticipación y expresaron su malestar por la incertidumbre generada. “Tristeza, dolor y bronca”, resumieron varios comerciantes en declaraciones a medios locales al describir el final del proyecto.

Desde la empresa operadora argumentaron que el emprendimiento había sido pensado para desarrollarse al menos hasta 2027, pero que las sucesivas crisis económicas obligaron a renegociar contratos y valores de alquiler. Según su versión, solicitaron una extensión del acuerdo y una adecuación de las condiciones económicas, propuesta que habría sido rechazada por los propietarios.