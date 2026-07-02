Este reptil vivió hace 230 millones de años cuando Argentina quedaba en Pangea.

Si viajamos al pasado, específicamente 230 millones de años atrás, probablemente nos encontremos con un ejemplar de Marasuchus en lo que hoy es Argentina, pero en su momento era Pangea. Este pequeño reptil vivió a mediados del período Triásico en la Formación Chañares situada en La Rioja.

Se trata de un pequeño depredador de tan solo 40 centímetros de longitud. En lo que respecta a su relación con los enormes reptiles prehistóricos, este pertenecía a un grupo que es considerado por los científicos como dinosauromorfos, es decir, reptiles muy cercanos a los dinosaurios.

Su diferencia principal con los dinosaurios es que estos aparecieron millones de años después, y además que su tamaño era muy disimil. Mientras aquellos eran masivos, el Marasuchus medía entre 30 y 40 centímetros de largo y tenía un cuerpo liviano.

El Marasuchus vivió hace 230 millones de años en lo que hoy es La Rioja.

Esta liviandad le permitía moverse con agilidad por un ecosistema completamente diferente al de La Rioja actual, donde las condiciones eran hostiles y los depredadores se encontraban en permanente acecho. Su andar era bípedo, es decir, en dos patas, y erguido, algo poco habitual en los repitles de la época. Gracias a estas características, los científicos creen que se trataba de un animal veloz.

Lo más intrigante de todo es que los paleontólogos aún desconocen cómo era el Marasuchus con exactitud, dado que si bien se encontraron restos fósiles en la Formación Los Chañares, todavía no se dió con el craneo de algun ejemplar, por lo que la construcción de su apariencia fue hecha a partir de conocimientos generales.

Cuándo vivieron los dinosaurios y cómo eran en cada época

Los dinosaurios vivieron hace unos 245 y 60 millones de años, en lo que fueron los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Cada uno de estos momentos significó una nueva adaptación para la especie. En el Triásico (hace 251 a 201 millones de años), los continentes estaban unidos en uno solo llamado Pangea. Los primeros dinosaurios eran pequeños y rápidos.

Por su parte, durante el Jurásico (hace 201 a 145 millones de años), el supercontinente se empezó a separar. Fue en ese momento que aparecieron los dinosaurios gigantes de cuello largo. Finalmente, ya en el Cretácico (hace 145 a 66 millones de años), los continentes se parecían más a los de hoy. Fue la época de dinosaurios muy famosos como el Tyrannosaurus Rex y el Triceratops.