Medía casi un metro y vivió antes que los dinosaurios: el escorpión más grande habitó la Tierra hace 415 millones de años. Foto: Jie Sun/ Xuan

No se trata de ciencia ficción o una pesadilla, sino de un escorpión gigante que habitó la Tierra hace 415 millones de años. El Praearcturus gigas es una especie que fue hallada por los científicos en 1870. Sin embargo, por aquel entonces se creía que se trataba de un crustáceo enorme. Fue recién en la década de 1980 que el paleontólogo Erik Kjellesvig-Waering lo definió como un escorpión gigante, pese a esto, la identidad del animal quedó como una incógnita hasta el presente.

¿Es un escorpión gigante? El estudio que resolvió la incógnita

Richard Howard, curador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural de Londres, junto con Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester y David Legg, de la Universidad Tecnológica de Dublín, en Irlanda, resolvieron el misterio detrás de la identidad del Praearcturus gigas. El equipo logró demostrar que, en efecto, este animal que habitó la Tierra antes que los dinosaurios era un escorpión gigante: medía alrededor de un metro y habitó lo que hoy son Inglaterra y Gales hace unos 415 millones de años, es decir, 185 millones de años antes que los dinosaurios.

El escorpión gigante habitó la Tierra antes que los dinosaurios. Foto: Franz Anthony

El estudio se valió de diferentes fósiles de este arácnido, que llevaba más de 150 años formando parte de colecciones de diferentes museos. La investigación no fue tomada a la ligera, y es que el problema de identidad de la especie se debía a la falta de fósiles para poder determinar de qué animal se trataba. Finalmente, se llegó a la conclusión que el Praearcturus gigas es un antrópodo gigante. "Confirmar que este animal es un escorpión cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios", expresó Howard sobre el hallazgo.

Ahora bien, en lo que respecta a la forma del animal, este medía alrededor de un metro de largo y sus pinzas superaban los 16 centímetros. "Vivió al menos 50 millones de años antes, mucho antes de la evolución de los árboles, cuando la vida en tierra firme apenas estaba empezando", describe el científico, quien concluyó: "Los especímenes recolectados hace más de un siglo todavía pueden guardar hallazgos completamente nuevos. Al revisarlos con técnicas modernas, podemos descubrir conocimientos que reformulan nuestra comprensión de la vida en la Tierra". Y es que el escorpión gigante vivía incluso antes del período Carbonífero, momento en que recién la Tierra comienza a contar con un alto nivel de oxigeno.