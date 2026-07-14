Ataques israelíes dejan nueve muertos en Gaza, entre ellos un niño de 10 años

Los dolientes asisten al funeral del niño palestino Muataz Abu Shaar, que, según los servicios médicos, murió por disparos israelíes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Un ataque israelí y un tiroteo causaron la muerte de al menos nueve palestinos, entre ellos un niño de 10 años y un alto mando ‌de la policía de Hamás, en ‌la Franja de Gaza el martes, según informaron fuentes sanitarias y policiales de Gaza.

Estas muertes se suman a un balance de más de 1.100 palestinos fallecidos a causa de los ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego de octubre entre Israel y Hamás, según fuentes sanitarias del enclave.

La tregua puso fin a los combates a gran escala, pero no ha logrado detener la violencia esporádica. Cuatro soldados israelíes ​han sido asesinados por milicianos ⁠en Gaza durante el mismo periodo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los servicios médicos indicaron que Muataz Abu Shaar, ‌de 10 años, fue alcanzado el martes por disparos israelíes en ⁠Ráfah, al sur de Gaza.

MUERE UN ALTO MANDO DE ⁠LA POLICÍA DE GAZA

En Jabalia, al norte del enclave, un ataque aéreo israelí contra un puesto de la policía dirigida por Hamás causó la muerte de al menos siete ⁠personas, entre ellas una mujer, e hirió a varias más, según informaron personal ​sanitario y responsables policiales.

El Ministerio del Interior, dirigido por Hamás, ‌dijo en un comunicado que entre los ‌fallecidos se encontraba el jefe de la policía de Jabalia, el coronel Mohammad ⁠Marwan Salem, junto con otros agentes.

Israel ha intensificado sus ataques contra los agentes de seguridad de Hamás y los puestos policiales, matando a decenas de ellos desde octubre, según fuentes policiales.

Israel quiere que Hamás ceda el control de Gaza y se desarme, y aunque ​el grupo ‌ha afirmado estar dispuesto a renunciar al poder, siempre se ha resistido a las peticiones de deponer las armas.

En Jan Yunis, en el sur, un ataque aéreo israelí mató a un hombre de 36 años y dejó tres heridos, según informaron los servicios médicos. El ejército israelí dijo que había ⁠atacado a un miliciano de Hamás.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los incidentes de Ráfah ni de Jabalia.

CONVERSACIONES SOBRE EL PLAN DE PAZ DE TRUMP

La última oleada de violencia se produce mientras los líderes de Hamás visitaban El Cairo para continuar las conversaciones sobre la aplicación de la segunda fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

Las conversaciones incluyen el desarme de Hamás y la retirada del ejército israelí, según ‌fuentes cercanas a las negociaciones, que señalaron que en las últimas semanas se habían logrado pocos avances para alcanzar un acuerdo amplio que ponga fin al conflicto.

Hamás afirma que las violaciones del alto el fuego por parte de Israel constituyen un obstáculo clave para la aplicación de la segunda fase del plan de Trump.

Casi la totalidad de los dos millones ‌de habitantes de Gaza —la mayoría de los cuales han sido desplazados en varias ocasiones— viven ahora en una estrecha franja de tierra a lo largo de la costa, principalmente en tiendas de ‌campaña improvisadas o en ⁠edificios dañados, bajo el control de Hamás.

Los combatientes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas durante su ataque transfronterizo contra Israel el 7 ​de octubre de 2023, según las cifras israelíes. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirmó que, desde entonces, más de 73.000 palestinos han perdido la vida en el territorio.

Con información de Reuters