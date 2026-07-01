Solo para jubilados: el taller literario gratis en la ciudad de Buenos Aires

Solo para jubilados: el taller literario totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires

Los adultos mayores pueden disfrutar de Perspectivas, un taller literario gratis en la biblioteca del Museo Larreta de la ciudad de Buenos Aires. La propuesta consiste en encuentros de lectura y debate sobre diferentes títulos literarios.

Cómo participar de un taller literario sin costo en la ciudad de Buenos Aires

A cargo de Nora Anzovini, el taller propone encontrarse un miércoles por mes de 11.30 a 13 hs. La actividad se desarrollará desde julio hasta diciembre en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291).

Cada encuentro estará organizado sobre una temática particular o un autor específico. La idea es leer juntos y poder mirar a través de un personaje, espacio o perspectiva lo que esos textos transmiten y sugieren en cada persona.

Además, se puede sumar la escritura como una actividad complementaria para enriquecer el abordaje de los textos. El propósito es brindar herramientas para adentrarse al mundo de los libros y la literatura de otra forma.

La actividad requiere inscripción previa, pero es totalmente gratis, ya que se encuentra incluida en la entrada, que a su vez, es gratuita para los jubilados. Los interesados solo deben inscribirse mediante el formulario online.

El primer encuentro será el miércoles 8 de julio de 11:30 a 13 hs, con la consigna "Víctimas, cómplices y culpables". El objetivo es analizar el puente entre la ficción y la realidad y cómo el género policial utiliza esas similitudes a su favor. Durante julio se abordarán noticias, crónicas y cuentos que permitirán indagar las relaciones para descubrir con una mirada sagaz la verdad de los hechos sucedidos.

Cuándo son los próximos encuentros del taller literario para adultos mayores

Además del taller del próximo miércoles 8 de julio, habrá otros encuentros en los siguientes meses del año:

12 de agosto

9 de septiembre

7 de octubre

18 de noviembre

2 de diciembre