La mamá de Loan acusó a Carlos Pérez de saber dónde está el nene y él le respondió

Avanzan las audiencias por la desaparición de Loan Peña.

La madre de Loan Peña, el niño que desapareció en Corrientes en junio de 2024, acusó al exmarino Carlos Pérez de saber dónde está su hijo. El menor había asistido a un almuerzo familiar, junto a su padre, en la casa de su abuela Catalina, donde también se encontraba Laudelina Peña, su tía y principal acusada de "sustracción y ocultamiento" del chico.

Este martes, José Peña y María Noguera, padre y madre de Loan, declararon ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se realiza el juicio contra 17 personas por la desaparición del menor. Durante varias horas se reconstruyó lo que sucedió aquel 13 de junio de 2024 en lo que parecía ser un habitual almuerzo familiar. Además, apuntaron contra Laudelina y Pérez.

Por el delito también fueron imputados: María Victoria Caillava y su esposo, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel.

“Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”, apuntó Noguera. “Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo”, expresó la mujer.

En esta línea, indicó que no le importa si ambos detenidos están "custodiados", ya que "ellos saben con quién está (Loan), con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada". Y puntualizó en que "uno de los detenidos lo sabe", tras lo cual le repreguntaron a quiénes se refería: “Laudelina y Carlos Pérez”, confirmó. Ante esto, Pérez le respondió: “Yo no sé nada”.

¿Qué pasó con Loan Peña?

Durante la audiencia, los padres del niño relataron frente a varios familiares y allegados acusados cómo transcurrió el almuerzo previo a la desaparición y el impacto que tuvo en la familia. José y María viajaron cerca de 180 kilómetros desde el 9 de Julio hasta la capital correntina para declarar.

Por su parte, la fiscalía había solicitado una serie de medidas para evitar la revictimización de ambos testigos, entre ellas que los acusados abandonaran la sala durante los testimonios, que las preguntas se reformulen por escrito y un biombo para impedir el contacto visual. Pero el Tribunal Oral Federal rechazó esos pedidos y ambos debieron declarar frente a los imputados.

Durante varias horas se reconstruyó lo que sucedió aquel 13 de junio de 2024 en lo que parecía ser un habitual almuerzo familiar.

Qué declararon la mamá y el papá de Loan Peña

Durante la audiencia de este martes, María contó la última vez que vio a su hijo. “Nos vemos más tarde”, fue lo último que le dijo a su hijo, cuando él ya estaba en el caballo para ir al almuerzo junto a su padre. “Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito, no sé qué le pasó, no sé si está vivo”.

En tanto, el padre del niño inició su declaración con un pedido a los jueces: “Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó”. Tras las preguntas de la fiscalía, reconstruyó el día en que desapareció el niño y contó un detalle que complicó a su hermana: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”.

Además, explicó dónde se encontraban los otros familiares imputados en el juicio: "A Benítez (Bernardo, tío político de Loan y pareja de Laudelina) me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso”. Después se refirió al excomisario: “A Walter Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.

“Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mi compañero. Él me decía: 'Soy tu compañerito, papá'", recordó angustiado. "Él pasaba el tiempo con su familia, no estaba solo. Era unido a sus hermanos. Era alegre, jugaba, tocaba el acordeón”.

Sobre el día en que desapareció, reconstruyó: “Ese día agarré mi caballo para ir al campo y, cuando él volvió, que se había ido con su madre, me dijo que quería ver a la abuela“. Cuando llegaron al lugar, José se encontró con su madre, quien le comentó que Laudelina estaba cocinando.