Compuesta por ocho episodios, la historia transcurre en un exclusivo resort donde unas vacaciones de ensueño cambian por completo tras la desaparición de una joven.

La producción española Oasis se convirtió en uno de los fenómenos más recientes de Netflix. A pocos días de su estreno, la ficción escaló al primer puesto entre las series más vistas de habla no inglesa en la plataforma y comenzó a ser comparada con Élite por su combinación de lujo, misterio, romances y conflictos juveniles.

Compuesta por ocho episodios, la historia transcurre en un exclusivo resort donde unas vacaciones de ensueño cambian por completo tras la desaparición de una joven. A partir de ese momento, huéspedes y empleados quedan bajo sospecha mientras la investigación revela secretos, rivalidades y traiciones.

¿De qué se trata Oasis, la nueva serie española que arrasa en Netflix?

La trama se desarrolla en Oasis Infinity, un complejo turístico reservado para familias adineradas que ofrece playas privadas, servicios VIP y estrictas medidas de seguridad. El clima de tranquilidad se rompe cuando una chica desaparece sin dejar rastros y la policía ordena el cierre del lugar hasta esclarecer el caso.

La serie fue creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego, mientras que la producción estuvo a cargo de Bambú Producciones, responsable de otros éxitos españoles para plataformas de streaming.

Las similitudes con Élite no tardaron en aparecer entre la crítica y el público. Además de compartir un elenco de jóvenes protagonistas, apuesta por una historia de suspenso atravesada por relaciones sentimentales, diferencias sociales y personajes que esconden secretos, una fórmula que también recordó a muchos espectadores a The White Lotus.

Ficha técnica de Oasis