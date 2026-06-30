La producción se presenta como una opción para quienes buscan una alternativa de acción intensa que no supera las dos horas.

La película "Reyes de la calle" volvió a posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix y se mantiene dentro del Top 10 de la plataforma. Estrenada originalmente en 2008, la producción protagonizada por Keanu Reeves encontró una nueva audiencia en el servicio de streaming gracias a su combinación de acción, suspenso y corrupción policial.

Dirigida por David Ayer y con un elenco integrado por Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans y Common, la producción se presenta como una opción para quienes buscan una alternativa de acción intensa que no supera las dos horas.

¿De qué trata "Reyes de la calle", el fenómeno de Netflix protagonizado Keanu Reeves?

La historia sigue a Tom Ludlow, un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles que atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de su esposa. Acostumbrado a actuar al margen de los procedimientos, su vida cambia cuando es acusado por el asesinato de un compañero de la fuerza.

A partir de ese momento, inicia una investigación para demostrar su inocencia, mientras descubre una trama de corrupción dentro de la propia policía que pone en duda la lealtad de quienes lo rodean.

El guion fue escrito por James Ellroy, Kurt Wimmer y Jamie Moss, mientras que la dirección estuvo a cargo de David Ayer, reconocido por otras películas del género policial como End of Watch y Harsh Times.

Además de Keanu Reeves en el papel principal, el reparto incluye a Forest Whitaker como el capitán Jack Wander, Hugh Laurie como el capitán James Biggs, Chris Evans como el detective Paul Diskant, Common como Coates, Cedric the Entertainer y Terry Crews.

Aunque en su estreno en cines recibió críticas dispares y tuvo un desempeño comercial moderado, la película encontró una segunda oportunidad en Netflix. En los últimos días ingresó al top 10 de los filmes de habla inglesa más vistos de la plataforma, impulsada por la ola de los thrillers policiales.

Ficha técnica de "Reyes de la calle"