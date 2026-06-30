Paritarias UOCRA: cuánto cobran con el aumento de julio 2026 y el salario que ganan

Cuánto cobra la construcción UOCRA con aumento

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cobrarán en julio de 2026 un nuevo aumento salarial, en el marco del acuerdo paritario firmado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El convenio, correspondiente al segundo tramo de la paritaria 2026-2027, contempla incrementos escalonados entre junio y agosto, además del pago de sumas extraordinarias no remunerativas durante junio y julio.

Paritarias UOCRA: de cuánto es el aumento en julio

El acuerdo estableció una recomposición salarial acumulativa que se aplica sobre los salarios básicos del mes anterior. El esquema quedó definido de la siguiente manera:

Junio: 2,1% sobre los salarios de mayo.

Julio: 2% sobre los básicos de junio ya actualizados.

Agosto: 1,9% sobre los salarios de julio.

En conjunto, la recomposición representa una mejora cercana al 6,1% para el trimestre, aunque las partes volverán a reunirse el 20 de julio para analizar la evolución de la inflación y evaluar nuevos ajustes.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en julio de 2026

Para la Zona A, los salarios básicos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría Salario julio 2026 Oficial especializado $6.800 por hora Oficial $5.817 por hora Medio oficial $5.375 por hora Ayudante $4.948 por hora Sereno $898.817 mensuales

Estos valores corresponden al salario básico y sirven de referencia para la liquidación de los haberes del mes.

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción

Sumas extraordinarias que se pagan en julio

Además del incremento salarial, el acuerdo mantiene durante julio una asignación extraordinaria no remunerativa para todas las categorías. Los montos son los siguientes:

Oficial especializado: $72.900.

$72.900. Oficial: $67.100.

$67.100. Medio oficial: $61.500.

$61.500. Ayudante: $57.900.

$57.900. Sereno: $57.900.

Estas sumas se abonarán en dos cuotas iguales: una junto con la primera quincena y la otra con la segunda quincena del mes.

Qué más establece el acuerdo paritario

El convenio también incorpora otros puntos relevantes para el sector. Entre ellos figura una cláusula de absorción, que permite compensar aumentos otorgados voluntariamente por las empresas desde mayo con los incrementos pactados en esta negociación.

Además, se mantiene el aporte solidario del 2% para los trabajadores no afiliados al gremio, mientras que las empresas realizarán una contribución equivalente destinada a acciones asistenciales de la organización sindical.

El acuerdo alcanza al personal comprendido en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10, y quedó a la espera de la homologación por parte del Ministerio de Capital Humano para su plena vigencia legal.