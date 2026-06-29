Oficial: la Ciudad anunció la suspensión total de las licencias de conducir a un nuevo grupo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció un endurecimiento de las sanciones para quienes falsifiquen o adulteren carteles de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. La medida contempla la suspensión de la licencia de conducir, multas de hasta $200.000 y denuncias penales para los infractores.

La decisión fue oficializada días atrás mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que también otorga un plazo de 20 días para regularizar permisos, reservas y señalización antes de que comiencen a aplicarse las nuevas penalidades.

¿En qué casos se podrá avanzar con la suspensión de la licencia de conducir?

La sanción alcanzará a quienes falsifiquen, adulteren o utilicen carteles irregulares para reservar espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad. También serán alcanzados quienes exhiban permisos falsos, vencidos o modificados para apropiarse de esos lugares.

"Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos", aseguró el mandatario porteño. Además, sostuvo que los infractores deberán afrontar la suspensión de la licencia, una multa económica y los costos del operativo para retirar la cartelería irregular. En los casos de falsificación, también se realizará una denuncia penal.

Estacionamiento para personas con discapacidad, ¿cómo será el control y cuáles son las multas por falsificación?

Según informó el GCBA, en lo que va del año ya fueron retirados más de 400 carteles de estacionamiento irregulares. Durante los operativos se detectaron permisos adulterados, documentación vencida e incluso reservas cuyo titular había fallecido.

Una vez vencido el plazo de regularización, la Secretaría de Tránsito retirará de inmediato la señalización irregular e iniciará el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir del responsable. Además, los infractores deberán pagar multas que pueden llegar hasta los $200.000, afrontar los gastos de remoción y restitución del espacio público y, si corresponde, enfrentar una investigación judicial por la falsificación de la documentación.

Sanciones económicas:



▪️️ Multas de hasta $200 mil por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias.

▪️️ Multas de hasta $100 mil por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar/destruir señalización vial.