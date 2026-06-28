Macri celebró la designación de Santilli: "Recuperar un poco de la tranquilidad".

Este domingo, el Gobierno Nacional nombró a Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete luego de la renuncia de Adorni. Ante la noticia de este nuevo cargo, Mauricio Macri celebró la decisión de Milei y reconoció que es un paso para "recuperar un poco de la tranquilidad"

A través de un posteo en X, el expresidente contó: "Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión". Asimismo, sumó: "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

Macri celebró la designación de Santilli: "Recuperar un poco de la tranquilidad".

El PRO bancó la designación de Santilli y lo felicitaron públicamente

Desde la cuenta oficial del PRO en X, aseguraron que están "convencidos de que Santilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío". "Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita".

Asimismo, la cuenta oficial del PRO de la Provincia de Buenos Aires, reconoció la trayectoria de Santilli dentro de su espacio político y confiaron en que su designación es una "muy buena noticia": "Diego es un cuadro político con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva, capacidad de diálogo y construcción de equipos, atributos clave para este momento del país". Además, destacaron: "Para el PRO es además un motivo de orgullo. Hace más de 20 años que forma parte de nuestro espacio y es un dirigente del que somos testigos de su calidad humana y de que deja todo en cada desafío que asume. Con este cambio, se cierra una etapa de ruido innecesario para poner foco donde tiene que estar: avanzar con la agenda de transformaciones que los argentinos vienen apoyando".

Macri no fue el único integrante del partido político que salió a celebrar la designación de Santilli dentro del Gobierno de Milei. Precisamente, el Jefe de Gobierno de CABA, y primo de Mauricio, Jorge Macri, felicitó al nuevo designado a través de X: "Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos".

Asimismo, el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigelio, también felicitó a Santilli: "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío".

Fernando de Andreis también se sumó a la ronda de saludos y destacó: "Creo que Diego Santilli es la persona correcta para este momento. Lo conozco hace muchos años. Puede hacer un gran aporte para blindar el cambio y avanzar en las transformaciones que la Argentina todavía necesita. Le deseo éxito en este gran desafío".

El Diputado Nacional, Cristian Ritondo, demostró tener un vínculo de amistad con Santilli y celebró públicamente su designación: "Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío".

Por último, Nacho Torres, Gobernador de Chubut, se sumó a los festejos del PRO por el nuevo rol que ocupará Santilli: "Se de tu profesionalismo y compromiso con el diálogo y los consensos que necesita la Argentina en este momento. Celebro la decisión del Presidente y confío plenamente en tu capacidad de gestión".

El Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional anunció este domingo que el ministro del Interior, Diego Santilli, será el reemplazo de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete. Este lunes ambos se reunirán en la Casa Rosada para organizar la transición. La noticia la comunicó el propio Javier Milei en su cuenta de X: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs", escribió el mandatario tras una reunión entre los tres en la Quinta de Olivos.

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Poco después, el flamante vocero Adrián Ravier confirmó que la transición entre los dos equipos de trabajo se realizará este lunes. "El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, Manuel Adorni , y su reemplazante, Diego Santilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera. (...) Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!", escribió en sus redes.

Finalmente y una movida claramente coordinada, el nuevo jefe de Gabinete agradeció la designación. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", escribió Santilli en sus redes.