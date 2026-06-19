Poco tiempo después de que Javier Milei anuncie que Manuel Adorni dejará de ser su vocero, se difundieron distintos mensajes del propio presidente insultando Adrián Ravier, a quien eligió para reemplazar al funcionario. "Imbécil total", "chanta", "amateur", son algunos de los calificativos que hace pocos años escribía en sus redes el líder de La Libertad Avanza (LLA).

"Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además es un chanta que habla de Keynes sin leerlo (aún guardo sus Tweets que lo prueban) y un pésimo economistas que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar", escribió el Presidente en X en marzo del 2020.

En otro mensaje de 2018, Milei también criticaba a Raiver, quien fue nombrado este mediodía como el nuevo vocero presidencial en reemplazo de Adorni, que estuvo en ese cargo desde que el libertario llegó a la Casa Rosada. "Que lindo este Tweet junto al adjunto ya que muestra lo flojito que sos conceptualmente... deja en claro la ensalada que tenés en la cabeza... el excelentísimo Dr Ravier haciendo papelones propios de un amateur que dan vergüenza ajena... vos si ensuciás a los austríacos...", escribió.

En otro tuit del mismo año, el Presidente también trató de "lento" y "poco formado" al nuevo funcionario, con quien hace apenas un mes publicó un libro sobre economistas liberales. "Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus vídeos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconimía y matemáticas y se nota mucho", detalló.

Entre otro de sus mensajes, Milei hasta llegó a apodar al diputado pampeano como "Adri grafiquito Ravier", como hace con figuras de la oposición, periodistas, artistas y personalidades que cuestionan su gestión. "Tomá y divertite con esta tremenda contradicción propio de quien no sabe microeconimía y mucho menos matemáticas. El Adri grafiquito Ravier. Sabrá que atrás debería estar la matemática. Es verdad... suma con muchísima dificultad el pobrecito...", lanzó.

Las críticas de Bullrich

Apenas minutos después de conocerse la decisión de remover del cargo de vocero a Adorni, la senadora libertaria Patricia Bullrich aprovechó para volver a criticarlo el trabajo del jefe de Gabinete. "Gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno", lanzó la exministra. La líder del bloque de LLA mantiene fuertes diferencias con el funcionario, a quien no le perdona sus reiteradas inconsistencias para explicar el origen de su patrimonio desde que llegó a la Casa Rosada.

"Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", escribió Bullrich en su cuenta de X. Su mensaje se produce minutos después de que tanto Adorni como Milei anuncien que el nuevo vocero será Adrián Osvaldo Ravier, actual diputado de LLA por La Pampa.