Cuenta DNI: cómo aprovechar hasta 20% de ahorro en carnicerías durante la última semana de julio

La planificación de las compras en carnicerías con Cuenta DNI se consolida como una alternativa estratégica para cuidar el bolsillo.

En el tramo final de julio, los beneficios de Cuenta DNI continúan siendo una herramienta clave para la economía cotidiana de miles de familias en la provincia de Buenos Aires. La billetera digital del Banco Provincia, que supera los 10 millones de usuarios activos, mantiene su esquema de descuentos de hasta el 20% e importantes topes de devolución para amortiguar el impacto del costo de la canasta básica en el consumo mensual.

En un escenario donde el valor de la carne vacuna, de ave y de cerdo representa una porción sustancial del presupuesto del hogar, la planificación de las compras mediante la app financiera Cuenta DNI se consolida como una alternativa estratégica para optimizar los recursos en comercios de barrio y grandes superficies.

El programa de beneficios permite recuperar sumas de significación al organizar los consumos durante los días hábiles. Quienes utilicen la aplicación en locales adheridos pueden alcanzar un ahorro de hasta $6.000 semanales, un tope de reintegro que resulta especialmente ventajoso para la compra de cortes cárnicos y productos frescos de primera necesidad.

A su vez, las promociones abarcan el circuito de ferias y mercados bonaerenses, donde los porcentajes de descuento se potencian, sumado a las jornadas especiales en cadenas de supermercados distribuidas por toda la provincia que incluyen rubros de carnicería en su oferta promocional.

Los descuentos especiales para los chicos durante las vacaciones de invierno con Cuenta DNI

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI y las tarjetas de crédito de Banco Provincia ofrecen promociones especiales para organizar salidas y viajes durante julio de 2026. La iniciativa busca aliviar el bolsillo familiar durante el receso escolar, destacándose los descuentos en actividades de entretenimiento, gastronomía y la Feria del Libro Infantil, además de opciones de financiamiento sin interés para alojamientos y pasajes de larga distancia.

Cuenta DNI sigue con los reintegros en comercios de cercanía y ferias bonaerenses.

Uno de los beneficios más esperados para este receso ofrece un 20% de reintegro y la posibilidad de pagar en cuatro o seis cuotas sin interés en cines, teatros, recitales, parques y paseos adheridos. La promoción estará vigente todos los días, del 1° al 31 de julio, abarcando comercios de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. El tope de reintegro establecido es de $20.000 por transacción, el cual se alcanza realizando una compra total de $100.000.

Para acceder a este descuento, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Provincia. Los usuarios pueden utilizarlas de forma física o digitalizadas dentro de la aplicación Cuenta DNI, mediante código QR o tecnología sin contacto (NFC). Es importante aclarar que la opción NFC solamente está habilitada para tarjetas Visa Crédito y teléfonos con sistema operativo Android. La devolución se verá reflejada como una bonificación hasta en el resumen siguiente al ingreso del consumo.