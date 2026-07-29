La Odisea: por qué los brazos de Matt Damon en las escenas de acción no eran realmente suyos

La Odisea: el secreto de los bíceps de Matt Damon.

Desde su estreno en los cines, La Odisea de Christopher Nolan se convirtió en una de las películas más elegidas por los espectadores. El rodaje de la epopeya de Homero tuvo a Matt Damon en una desafiante transformación corporal para interpretar a Odiseo. El actor luce un físico tallado y unos brazos musuculosos que fueron muy comentados por sus seguidores... aunque no se trate de realmente su cuerpo.

Lo cierto es que Matt Damon requirío un doble de bíceps para varias de las escenas de combate y ese cuerpo que puede verse en su lugar pertence a una mujer. Se trata de Devyn Dalton, una famosa doble de riesgo canadiense que reemplazó a Damon en las escenas más exigentes de la película.

Con su característica generosidad, Matt Damon reconoció públicamente el trabajo de Devyn y la halagó al decirle que tiene "los mejores brazos que jamás había visto". Las palabras del actor hicieron que la doble de riesgo tuviese un pico de popularidad y sobre ello habló en una entrevista con The New York Times: "Pensé: '¿Qué está pasando?'. Simplemente mi teléfono no paraba de vibrar".

"Si sos doble e hiciste bien tu trabajo, la gente no debería saber que sos vos. Parte de nuestro trabajo consiste en pasar desapercibidos. Le agradezco enormemente a Matt su generosidad", agregó, emocionada por el reconocimiento de su colega.

"Estudio todo a la perfección": el trabajo de la doble de riesgo de Matt Damon

La mujer de 34 años es una especialista de larga trayectoria en el cine y trabajó como doble de las actrices Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Emma Stone y Brie Larson. La Odisea significó su primera vez haciendo doble de cuerpo de un actor masculino. "Esta es la primera vez que hago de doble de un protagonista masculino de Hollywood. Jamás pensé que tendría eso en mi currículum", admitió Devyn.

En la entrevista, la doble de riesgo contó: "Cuando hago de doble de alguien, siempre me fijo mucho en detalles como con qué pie caminan primero. Además, la gente tiene sus manías, como inclinarse hacia un lado o moverse de cierta manera. Así que estudio todo eso e intento imitarlo a la perfección. Eso es lo que hace que la actuación se vea tan bien en cámara", detalló.