El peligro de usar las gafas Ray-Ban Meta para hacer contenido en la calle

Instagram aplica sanciones cuando detecta contenido que implique acoso, explotación o humillación de terceros grabado con este dispositivo.

El uso de los anteojos inteligentes de Meta para grabar a personas sin su consentimiento ya tiene consecuencias dentro de Instagram. La red social comenzó a endurecer sus políticas y ahora elimina videos, suspende cuentas e incluso puede aplicar bloqueos permanentes cuando detecta contenido que implique acoso, explotación o humillación de terceros.

La decisión llega después de que creciera la publicación de videos grabados con los anteojos Ray-Ban Meta, utilizados por algunos creadores de contenido para registrar interacciones con desconocidos en la vía pública sin que las personas supieran que estaban siendo filmadas. Según confirmó el director de Instagram, Adam Mosseri, la plataforma eliminará este tipo de publicaciones cuando vulneren las normas de la comunidad.

Qué videos pueden hacer que Instagram elimine tu cuenta

La plataforma considera como infracciones graves aquellos videos en los que se aprovecha o acosa a otras personas mediante el uso de las gafas inteligentes.

Entre los principales casos se encuentran:

Videos de "levantar" o seducción callejera donde mujeres son grabadas sin saberlo para generar contenido o promocionar cursos.

donde mujeres son grabadas sin saberlo para generar contenido o promocionar cursos. Bromas pesadas contra empleados de comercios, restaurantes o locales de atención al público, aprovechando que no pueden abandonar su puesto de trabajo.

de comercios, restaurantes o locales de atención al público, aprovechando que no pueden abandonar su puesto de trabajo. Grabaciones enfocadas en partes del cuerpo o en personas sin su consentimiento, consideradas una forma de explotación o acoso.

Como parte de esta política, Instagram ya eliminó cuentas muy populares que acumulaban millones de seguidores por publicar este tipo de contenidos grabados con los anteojos inteligentes.

La plataforma eliminará este tipo de publicaciones cuando vulneren las normas de la comunidad.

Meta también reforzó la privacidad de las gafas inteligentes

Además de las sanciones dentro de Instagram, Meta incorporó nuevas medidas técnicas para impedir que los usuarios graben de manera clandestina.

Las Ray-Ban Meta cuentan con una luz LED que indica cuándo la cámara está grabando. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a taparla con cinta adhesiva, pintura o incluso a modificar físicamente el dispositivo para ocultar que estaban registrando imágenes.

Frente a esta situación, la empresa actualizó el software de los anteojos para detectar si esa luz fue bloqueada o alterada. Si el sistema identifica una obstrucción, desactiva automáticamente la cámara. En los casos en que detecta una modificación física del circuito, puede inhabilitar de forma permanente tanto las funciones multimedia como el asistente de inteligencia artificial del dispositivo. También comenzó a retirar publicaciones de Facebook y Marketplace que promocionaban servicios para desactivar el indicador luminoso.

Una medida que todavía deja interrogantes

Aunque Meta endureció las sanciones, todavía existen dudas sobre cómo se aplicarán estas reglas en situaciones menos claras. La compañía no publicó un reglamento específico para el contenido grabado con tecnología vestible y continúa evaluando cada caso bajo sus normas generales sobre acoso y hostigamiento.

Esto deja una zona gris para situaciones como la filmación pasiva de personas en espacios públicos, donde los moderadores deberán analizar el contexto, la edición del video, el texto que acompaña la publicación y la intención del contenido antes de decidir si corresponde eliminarlo o sancionar la cuenta.