La espectacular función con Inteligencia Artificial que tienen los nuevos lentes de Meta

Los nuevos lentes incorporan una versión renovada de Meta AI.

Meta presentó oficialmente los nuevos Meta Glasses, una línea de anteojos inteligentes desarrollada junto a EssilorLuxottica que busca llevar la inteligencia artificial a la vida cotidiana. La compañía asegura que esta nueva generación se apoya en el éxito de sus lentes con IA anteriores, de los que ya se vendieron millones de unidades en todo el mundo, y apuesta por combinar tecnología avanzada, diseño atractivo y un precio de entrada de 299 dólares.

Los nuevos Meta Glasses incorporan desde el primer día una versión renovada de Meta AI, impulsada por Muse Spark, el primer modelo desarrollado por Meta Superintelligence Labs para sus dispositivos. Gracias a esta integración, los usuarios podrán interactuar con un asistente capaz de comprender mejor el contexto visual, responder preguntas en tiempo real y ayudar en tareas cotidianas como organizar agendas, gestionar hábitos o encontrar recomendaciones locales.

Tres diseños para distintos estilos

La nueva familia de anteojos inteligentes llega con tres formatos de armazón pensados para diferentes preferencias. El modelo Meta Adventurer apuesta por una estética rectangular clásica y versátil, mientras que Meta Fury ofrece una apariencia más audaz y llamativa. Por su parte, Meta Glasses by Kylie representa la primera incursión de Kylie Jenner en el mercado de la tecnología wearable, con un diseño ovalado y estilizado inspirado en su estilo personal.

Meta también amplió las opciones de personalización. Los anteojos estarán disponibles en colores como Negro Clásico, Carey Clásico, Verde Racing, Lino, Merlot, Caoba y Arenisca. Además, podrán configurarse con lentes solares, polarizados, Transitions o transparentes, alcanzando un total de 26 combinaciones diferentes.

Otro punto destacado es la compatibilidad con lentes de prescripción. Gracias a la función Rx Lens Swap, los usuarios podrán incorporar graduación en la óptica de su elección sin perder la garantía del producto.

La compañía asegura que esta nueva generación se apoya en el éxito de sus lentes con IA anteriores.

Más autonomía, mejor audio y nuevas funciones de IA

Los Meta Glasses integran parlantes de oído abierto para escuchar música, podcasts o realizar llamadas sin aislarse del entorno. También cuentan con un sistema avanzado de micrófonos que mejora la calidad de las conversaciones mediante reducción de ruido de viento y captación optimizada de voz.

Entre sus funciones se destacan la captura de fotos y videos con manos libres, un botón dedicado para acceder rápidamente a Meta AI y múltiples opciones de privacidad para controlar la información compartida. La batería ofrece más de ocho horas de autonomía y se complementa con un estuche de carga portátil capaz de aportar hasta 40 horas adicionales.

Meta confirmó además que próximamente llegarán nuevas herramientas, como navegación peatonal paso a paso para lentes sin pantalla, fotografía dinámica que selecciona automáticamente la mejor toma y soporte para 14 idiomas adicionales en traducción en tiempo real, incluyendo japonés, chino mandarín, hindi y coreano.

Los Meta Glasses ya están disponibles a través de los canales oficiales de la compañía y distribuidores seleccionados, junto con una nueva base de carga diseñada para simplificar la recarga diaria de los dispositivos.