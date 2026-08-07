A pesar del buen trabajo realizado durante la primera mitad de la temporada, que se cerró con la cita en el GP de Hungría, Franco Colapinto todavía no tiene asegurada su renovación en Alpine de cara a la próxima edición de la Fórmula 1. El pilarense suma 19 puntos y mostró un notable rendimiento en la mayor parte del año, pero no todos parecen conformes con sus resultados, tal como lo dejó ver Steve Nielsen.

En la previa a la visita a Silverstone, el director de Alpine había manifestado que el piloto argentino no se había ganado la continuidad y que todavía debía mostrar consistencia en su rendimiento antes de que consideren otras opciones para el segundo asiento. En este sentido, una de las alternativas que habían sonado en las últimas semanas había sido Fernando Alonso, quien podía llegar a tener su despedida de la F1 en el equipo galo.

La idea no era descabellada, sobre todo considerando que el piloto español conquistó sus únicos dos campeonatos del mundo en la sede de Enstone bajo el ala de Flavio Briatore en tiempos de Renault. Sin embargo, una nueva información sugiere que el asturiano planea quedarse por otras dos temporadas en Aston Martin, donde las mejoras introducidas por Adrian Newey en Budapest mostraron resultados alentadores.

Así lo reveló Marc Limacher, especialista en F1, quien advirtió que el bicampeón del mundo querría 40 millones de dólares anuales para firmar su renovación con el equipo inglés, que cuenta con la gestión del multimillonario Lawrence Stroll. “Escucho que Fernando Alonso pide 40 millones por temporada a Aston Martin para extender su contrato en 2027 y 2028”, informó el escritor en su cuenta de X.

Esto representa un aumento de 10 millones con respecto al contrato actual que tiene Alonso, quien además consideraría otro factor para mantenerse en el equipo. Según Limacher, uno de los aspectos que más le interesan al español es el rendimiento del AMR26, de manera que la confirmación de una posible renovación no se comunicaría hasta la cita en el GP de Países Bajos en la segunda mitad del mes.

Alonso ha ganado los campeonatos del 2005 y 2006 con Renault.

La temporada de Alonso en Aston Martin

Al cabo de once fechas disputadas, Fernando Alonso es uno de los últimos en la tabla de posiciones, ya que solo suma un punto, producto de la penalización a Checo Pérez en el GP de Mónaco. Por fuera de esto, el español acumula cuatro abandonos por accidentes o problemas en el AMR26, además de seis carreras fuera de los puntos.