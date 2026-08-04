La audaz broma de Oscar Piastri sobre su polémica desvinculación de Alpine en la Fórmula 1: "Aniversario"

Piastri no llegó a debutar con Alpine en la F1.

A mediados del 2022, el GP de Hungría marcó el cierre de la primera mitad de la temporada y el último encuentro de Fernando Alonso con Otmar Szafnauer había dejado claras las intenciones del asturiano de renovar con el equipo galo. Sin embargo, apenas un día después de la carrera en el Hungaroring, el piloto español fue presentado en Aston Martin como reemplazante de Sebastian Vettel, quien había anunciado su retiro de la Fórmula 1.

Sin dudas, la noticia causó un caos en la F1 y, sobre todo, en la escudería francesa, que ya venía con varios problemas en su cúpula directiva. Como respuesta a la traición del bicampeón del mundo, Alpine comunicó en sus redes sociales que Oscar Piastri iba a convertirse en el nuevo compañero de Esteban Ocon para 2023, puesto que el oceánico no solo formaba parte de la academia, sino que también había sido ascendido a piloto de reserva en ese mismo año.

No obstante, el australiano no tenía planes de seguir en el equipo galo, donde venía esperando su oportunidad hace tiempo, de manera que salió a responder en las redes sociales con un duro comunicado. “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el próximo año. Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año”, escribió Piastri en su cuenta de X.

Y es que para ese momento, Oscar ya había llegado a un acuerdo de palabra con McLaren para sumarse a la F1, lo que dejó a Alpine en una situación de emergencia entre la búsqueda de un nuevo piloto y el inicio de la batalla legal con el oceánico. Finalmente, la justicia falló a favor de Piastri, quien este domingo recordó el revuelo que se generó en las redes sociales en aquella ocasión y se animó a lanzar una broma al respecto.

“Gracias por todos los mensajes de aniversario”, escribió el australiano en su cuenta de X en referencia a todos los seguidores que recordaron el desencuentro que había tenido con Alpine. De hecho, la escudería francesa se había convertido en la burla del paddock tras aquella respuesta de Piastri, que se ganó el cariño de los usuarios por el destrato que había sufrido durante su estadía en Enstone durante la gestión de Szafnauer.

Piastri atraviesa su cuarta temporada con McLaren.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría