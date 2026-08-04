Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 4 de agosto

Actualización de las 03:00: la madrugada de este martes en Capital Federal se presenta con el cielo totalmente cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica también es de 12 grados, mientras que la humedad alcanza el 97%, con una nubosidad del 100%.

El Servicio Meteorológico Nacional informa una probabilidad de lluvia del 0% para esta hora. El punto de rocío es de 11° y la visibilidad llega a 18 kilómetros, en una noche sin niebla. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de 25 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

La cota de nieve está en 3400 metros, un dato clave para quienes circulan por la Ciudad. El pronóstico del tiempo en vivo sigue actualizándose con cada parte oficial.