Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 4 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Cielo cubierto y 12 grados en Capital Federal: la madrugada arranca con 97% de humedad
Actualización de las 03:00: la madrugada de este martes en Capital Federal se presenta con el cielo totalmente cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica también es de 12 grados, mientras que la humedad alcanza el 97%, con una nubosidad del 100%.
El Servicio Meteorológico Nacional informa una probabilidad de lluvia del 0% para esta hora. El punto de rocío es de 11° y la visibilidad llega a 18 kilómetros, en una noche sin niebla. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de 25 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.
La cota de nieve está en 3400 metros, un dato clave para quienes circulan por la Ciudad. El pronóstico del tiempo en vivo sigue actualizándose con cada parte oficial.
Hace 30 minutos
Cielo cubierto y 12° en Capital Federal: la madrugada arranca con alta humedad
Actualización de las 03:00: el clima en Capital Federal presenta una madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°C, la humedad llega al 97% y no hay probabilidad de lluvia.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad es total, con el 100% del cielo cubierto y una visibilidad de 18 kilómetros. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.
El punto de rocío es de 11°C y no se registra niebla en la ciudad. La cota de nieve alcanza los 3400 metros, un dato relevante para quienes siguen el pronóstico del tiempo en zonas cercanas. Por ahora, la tendencia sigue estable: cielo cubierto, fresco y sin lluvias a la vista.
Hace 1 hora
Noche cubierta y templada: el clima en Capital Federal arranca con 12° y alta humedad
La madrugada de este martes se presenta con el cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 03:00, el clima en Capital Federal marca una temperatura de 12° con una sensación térmica de 12 °C.
La humedad llega al 97% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este tramo de la madrugada. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 25 km/h, y la visibilidad alcanza los 18 km.
Con una presión atmosférica de 1017 hPa y una cota de nieve en 3400 metros, el cielo cubierto domina la escena. La nubosidad es del 100%, el punto de rocío se ubica en 11 °C y no se registra niebla. Seguí acá el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en la Ciudad.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
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