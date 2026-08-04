EN VIVO
Clima

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 4 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 15 minutos

Cielo cubierto y 12 grados en Capital Federal: la madrugada arranca con 97% de humedad

Actualización de las 03:00: la madrugada de este martes en Capital Federal se presenta con el cielo totalmente cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica también es de 12 grados, mientras que la humedad alcanza el 97%, con una nubosidad del 100%.

El Servicio Meteorológico Nacional informa una probabilidad de lluvia del 0% para esta hora. El punto de rocío es de 11° y la visibilidad llega a 18 kilómetros, en una noche sin niebla. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de 25 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

La cota de nieve está en 3400 metros, un dato clave para quienes circulan por la Ciudad. El pronóstico del tiempo en vivo sigue actualizándose con cada parte oficial.

Hace 30 minutos

Cielo cubierto y 12° en Capital Federal: la madrugada arranca con alta humedad

Actualización de las 03:00: el clima en Capital Federal presenta una madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°C, la humedad llega al 97% y no hay probabilidad de lluvia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad es total, con el 100% del cielo cubierto y una visibilidad de 18 kilómetros. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

El punto de rocío es de 11°C y no se registra niebla en la ciudad. La cota de nieve alcanza los 3400 metros, un dato relevante para quienes siguen el pronóstico del tiempo en zonas cercanas. Por ahora, la tendencia sigue estable: cielo cubierto, fresco y sin lluvias a la vista.

Hace 1 hora

Noche cubierta y templada: el clima en Capital Federal arranca con 12° y alta humedad

La madrugada de este martes se presenta con el cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 03:00, el clima en Capital Federal marca una temperatura de 12° con una sensación térmica de 12 °C.

La humedad llega al 97% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este tramo de la madrugada. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 25 km/h, y la visibilidad alcanza los 18 km.

Con una presión atmosférica de 1017 hPa y una cota de nieve en 3400 metros, el cielo cubierto domina la escena. La nubosidad es del 100%, el punto de rocío se ubica en 11 °C y no se registra niebla. Seguí acá el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en la Ciudad.

Hace 8 horas

Un nuevo frente de "baja presión" traerá un cambio brusco del tiempo

El sur del país atraviesa un centro de baja presión. Algunas zonas registraron hasta menos 10 grados, además de nevadas. Mientras que el AMBA atraviesa jornadas de nubosidad y humedad.

Leer la nota completa

Inglaterra y Gales registran el julio más seco de su historia

La gente se protege del sol mientras persisten en Londres la alerta sanitaria por calor y las condiciones meteorológicas propias de la sequía

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Vuelven las lluvias al AMBA: cuál será el día más crítico

Tras un breve período de estabilidad, el SMN advirtió que vuelven las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el Área Metropolitana de la provincia.

Leer la nota completa

Rumania dinamita rocas para desviar agua del Danubio hacia un reactor; Hungría obtiene un respiro

La armada rumana intenta desviar el Danubio con explosiones controladas.

Leer la nota completa

Hace 19 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

Leer la nota completa

21:10 | 02/08/2026

Clima: las nubes se quedan y la humedad también

El pronóstico del tiempo anticipa una semana marcaba por la nubosidad y la presencia de humedad, que se quedará durante varios días. ¿Cómo sigue el tiempo?

Leer la nota completa

12:37 | 02/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

Leer la nota completa

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

12:31 | 31/07/2026

A qué hora enpieza el temporal fuerte en el AMBA

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a gran parte del país. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos de gran intensidad.

Leer la nota completa

07:16 | 31/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

El cambio climático ha disparado la probabilidad de incendios en España y Francia, según científicos

FOTO DE ARCHIVO. Árboles arden durante los incendios en Artana, España

Leer la nota completa

15:41 | 30/07/2026

Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada

Para finalizar la semana se espera un pico de lluvias intensas y viento, mientras se espera el inicio del fin de semana con chaparrones.

Leer la nota completa

Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear

Incendio forestal cerca de Dunwich

Leer la nota completa

13:39 | 30/07/2026

Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN

El fin de julio se caracterizó por la niebla, la humedad y los pocos momentos de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que llegará un cambio drástico, aunque antes se presentarán lluvias y tormentas.

Leer la nota completa
Trending
Fórmula 1
El fallido intento de Flavio Briatore y Donald Trump de llevar la Fórmula 1 a Nueva Jersey
Las más vistas