El Fulham ficha a Gonzalo y a Palacios, procedentes del Real Madrid

FOTO DE ARCHIVO. Gonzalo García, del Real Madrid, aplaude a los aficionados tras ser sustituido

El ​Fulham ha fichado al delantero Gonzalo García y al centrocampista César Palacios, ‌procedentes del Real ‌Madrid, con contratos de cinco años, según ha anunciado este lunes el club de la Premier League.

Palacios, de 21 años, y Gonzalo, de 22 y canterano del Real Madrid, se reunirán en el Fulham con ​su antiguo entrenador, ⁠Álvaro Arbeloa.

Arbeloa entrenó a los equipos ‌juveniles y de reserva del Real ⁠Madrid antes de hacerse ⁠cargo del primer equipo en enero, en sustitución de su compatriota Xabi Alonso. Abandonó el ⁠Real Madrid al final de la ​temporada y fichó por el ‌Fulham en julio.

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Gonzalo marcó 13 ‌goles en 51 partidos con el Real ⁠Madrid en todas las competiciones y ganó la Liga de Campeones y LaLiga en 2024. No se ha revelado ​el importe ‌del traspaso, pero los medios británicos informan de que el Fulham habría pagado alrededor de 34 millones de libras (45 millones de dólares) por el ⁠delantero.

Palacios también ha firmado un contrato vigente hasta junio de 2031, con una opción de prórroga de un año más a favor del Fulham.

El centrocampista disputó siete partidos con el primer equipo del Real Madrid, debutando en ‌la Copa del Rey contra el Albacete y participando también en la Liga de Campeones.

No se ha revelado el importe del traspaso, pero según los medios de comunicación el ‌acuerdo rondaría los 8,5 millones de libras.

El Fulham comenzará su andadura en la Premier League ‌recibiendo al ⁠Chelsea el 24 de agosto.

(1 dólar = 0,7448 libras)

Con información de Reuters