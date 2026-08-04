Kicillof definió avanzar con las reelecciones de intendentes y el armado territorial

El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro con legisladores nacionales y provinciales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para definir estrategias de cara a los debates parlamentarios que se vienen. Una de las definiciones fue impulsar en la Legislatura bonaerense el proyecto de reelecciones indefinidas de los intendentes, considerado clave para consolidar el armado político del oficialismo en la provincia. Además, acordaron profundizar el desarrollo territorial del kicillofismo tanto a nivel bonaerense como nacional y avanzar en la organización de un acto para septiembre, cuando se cumplirá un año del contundente triunfo en las elecciones provinciales de 2025.

Desde el año pasado, la Gobernación impulsa eliminar la restricción que impide a los intendentes buscar un tercer mandato consecutivo, una limitación establecida durante la gestión de María Eugenia Vidal. La mayoría de los jefes comunales peronistas integran el MDF y, en el kicillofismo, les reconocen el papel decisivo que desempeñaron en el triunfo de las elecciones provinciales. "Impedir la reelección es proscriptivo", suele sostener el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En total, son 82 los intendentes que, con la legislación vigente, no podrían presentarse nuevamente el año próximo; de ellos, 53 pertenecen al peronismo. Días atrás, Kicillof recibió a 11 jefes comunales de la flamante liga de intendentes, que entre sus principales planteos volvieron a reclamar el avance del proyecto para habilitar las reelecciones.

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Además, en la Gobernación quieren activar cuanto antes el debate para que el Frente Renovador y La Cámpora definan públicamente su posición. Hasta ahora, ambos sectores sostienen que acompañarán la iniciativa, aunque esperan que Kicillof envíe un proyecto propio. En el MDF responden que no habrá otra propuesta y que impulsarán la presentada hace un año por la senadora Ayelén Durán, que ya tiene estado parlamentario. En ese contexto, la comisión de Reforma Política del Senado, presidida por Malena Galmarini, fue convocada para la semana próxima. Aunque el massismo se manifiesta públicamente en contra de las reelecciones indefinidas, en privado aseguran que harán lo posible para que la iniciativa avance. Por eso, en el entorno de Kicillof buscan acelerar la discusión para que cada sector deje en claro su postura.

Del encuentro en La Plata participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro Bianco, la secretaria general Agustina Vila, la jefa de asesores Cristina Alvarez Rodríguez, los diputados Jorge Taiana y Hugo Moyano y los legisladores provinciales Alejandro Acerbo, Ana Luz Balor, José Galván, Diego Nanni, Silvina Nardini, Romina Barreiro, Ayelén Durán y Jorge Paredi. No se habló de la posibilidad de desdoblar comicios porque en la Provincia