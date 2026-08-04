En LAM confirmaron que Luck Ra le fue infiel a La Joaqui: "Se lo confiesa a..."

En LAM confirmaron que Luck Ra le fue infiel a La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui sacudió de lleno al mundo del espectáculo. Los artistas lo anunciaron hace pocos días, luego del sinfín de rumores que fueron creciendo respecto a su relación y cómo esta había terminado, aunque no por ello se aplacó el runrún: mucho se sigue discutiendo aún sobre el leitmotiv de la ruptura, incluyendo la presencia de una tercera persona en discordia.

Si bien ambos negaron rotundamente este escenario, Pepe Ochoa comentó en LAM este lunes que sí hubo alguien que se entrometió entre los tórtolos: Tuli Acosta, la misma a quien vienen señalando desde el día uno. Según expuso el columnista, La Joaqui habría sido anoticiada de esto y fue la gota que rebalsó el vaso.

Luck Ra junto con Tuli Acosta.

¿Cómo se habría enterado La Joaqui de la presunta infidelidad de Luck Ra?

El panelista hizo una pormenorizada reconstrucción de cómo esto llegó a oídos de la cantante de RKT: "Tuli se lo confiesa a su peluquero, que se llama Alejo". Este no habría podido guardar el secreto y se lo habría comentado a su novio, Valentín, que tiene un vínculo de confianza con la exparticipante de MasterChef Celebrity. "Joaqui, mirá que te están engañando", fue el mensaje que optó por mandarle, al no poder ocultarle lo que estaba pasando.

Fue allí cuado decidió encarar al peluquero y reprocharle por qué nunca se lo había mencionado, marcándole que fue Valentín quien le dijo todo. Fue esto lo que, en palabras de Pepe Ochoa, habría puesto fin al noviazgo no solo de los cantantes, sino también de... ¡Valentín y Alejo! "La ruta del cuerno, desmiéntanmelo. Doble separación", concluyó Ochoa.