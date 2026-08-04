Ley de Tierras: el proyecto de Figueroa para que las tierras fiscales sean "solo para argentinos y neuquinos"

A tres días de que se debata en el Senado el proyecto de reforma a la Ley de Tierras, que propone una mayor extranjerización, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa propuso un proyecto de ley para modificar la legislación local sobre tierras fiscales y hacer que el acceso sea prioritario para los nequinos y argentinos. Sin embargo, la senadora neuquina Julieta Corroza dio quórum para tratar la reforma a la Ley de Tierras en julio y el Gobeirno nacional la cuenta como uno de los votos positivos de cara al próximo jueves.

Como también lo hicieron Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires, Figueroa anunció en X la presentación del proyecto que busca que la "tierra de la provincia del Neuquén esté al servicio de los neuquinos". "Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible", expresó el gobernador patagónico.

El proyecto que compartió en X apunta a modificar el artículo 1° de la ley local 263 (Ley de Tierras Fiscales) para que se cumpla la "función social" de la tierra fiscal y se proteja al "campesinado". Y cierra: "Solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas".

A contramano de Milei, en Tierra del Fuego proponen ley para proteger zonas estratégicas

A pocos días de que el Gobierno de Javier Milei lleve al Senado su propuesta para desmantelar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en Tierra del Fuego presentaron un proyecto de ley para que se establezca un régimen de protección para las tierras consideradas estratégicas en la provincia. En sentido contrario a la gestión libertaria, la iniciativa busca reforzar los controles y proteger el dominio de zonas clave.

El proyecto, que fue presentado por el legislador Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, establece un nuevo marco regulatorio para proteger el patrimonio territorial y los recursos naturales. "El territorio provincial constituye un activo estratégico cuya preservación resulta indispensable para el ejercicio efectivo de la autonomía provincial, la defensa de los intereses permanentes de la Nación y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional", dice el proyecto.

Presentaron un proyecto de ley en PBA para frenar la compra de tierra a extranjeros

Los diputados provinciales del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, presentaron un proyecto de ley para poner un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de los distritos. El proyecto se dio a conocer este jueves, a una semana de que el Senado de la Nación levante el cuarto intermedio de la sesión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos. La Libertad Avanza (LLA) cree que tiene un número ajustado pero suficiente para darle media sanción al texto. Pero para algunos de sus aliados está sujeto a la aprobación de cambios.