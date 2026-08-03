Tras dos semanas de receso de invierno, las dos Cámaras del Congreso retomarán sus actividades de manera regular. La Libertad Avanza (LLA) no tuvo el éxito que esperaba en utilizar el parate para destrabar las negociaciones con los bloques aliados, a los que todavía no persuadió para acompañar el proyecto con el que abrirá el recinto del Senado el jueves.

Qué pasará con el proyecto de extranjerización de la tierra

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Este jueves, el Senado debe levantar el cuarto intermedio pedido por la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, para el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita los desalojos y la extranjerización de la tierra.

La sesión, se especula, se llevará en un Congreso rodeado de manifestaciones. El peronismo espera que la presión social permee en los indecisos para que los acompañen en el voto en contra. El interbloque Popular nuclea a las bancadas Justicialista, Justicia Social Federal y Frente Cívico y Social por Santiago. El senador de este bloque y conductor de la política santiagueña, Gerardo Zamora, lidera los actos de campaña para las elecciones a intendentes de su provincia, que se realizaron el domingo. El portal tucumano Enterate publicó un video en el que, en un acto, el ex gobernador hizo explícito su voto en contra a la Inviolabilidad de la propiedad Privada.

“Puede ser que muchas provincias y ciudades tengan que andar pidiendo plata para pagar el sueldo, puede ser. Pero el 2 de agosto, digámosle que nosotros no nos vamos a arrodillar y mucho menos votarle. Mucho menos votarle leyes de porquería en contra de los jubilados, de los trabajadores, de los discapacitados, de la educación pública o para vender las tierras a extranjeros", bramó Zamora, que castigó a los gobernadores de otras provincias.

A la negativa de los 25 peronistas del interbloque Popular, se suma la de los dos de Movere por Santa Cruz y la de la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que la semana pasada hizo público el rechazo, que El Destape había adelantado.

La semana pasada, desde LLA daban como votos a favor a los tres del PRO, los diez de la Unión Cívica Radical (UCR) y la tucumana de Independencia Beatriz Ávila, con los que tendrían 36 voluntades. La senadora que responde al gobernador Osvaldo Jaldo hace mutis. Los amarillos se sentarán y votarán a favor.

La cifra de 36 es necesaria para el quórum y la media sanción, ya que, según el escenario planteado desde el oficialismo, el que desempataría con doble voto sería el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que Milei estará en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espriella como presidente, y la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Poder Ejecutivo. Para fortuna de LLA, la titular del Senado rechaza el proyecto.

Más allá de los cálculos oficialistas, los boinas blancas no confirmaron su postura porque exigen cambios en el texto y no los vieron plasmados en papel. "Está dividido. Hay que ver con las últimas modificaciones durante el receso, si acercaron posiciones", comentó a este medio una fuente que conoce la vida interna de la bancada radical.

Según comentó la misma voz, el punto álgido son los artículos que "facilitan la venta de tierras a extranjeros". "Cada uno tiene sus conflictos en sus provincias, sobre todo aquellas con límites externos", graficaron.

Uno de los casos es el del senador Maximiliano Abad que, según confirmó una voz de su entorno, rechazará el capitulo 3, que vacía la ley de Tierras (26.737) en la que se establece un tope de 15% de titularidad de tierras de extranjeros.

Según la versión 15 del proyecto, el autor del proyecto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, había aceptado que se estipule el doble conforme entre Nación y la provincia ante una venta de tierra de frontera a un particular o empresa extranjeros.

La de Abad es una situación similar a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del bloque ahora denominado Encuentro Misionero. Votarán en contra del capitulo 3, pero no se sabe qué harán con el proyecto en general.

Todavía hace mutis la senadora de La Neuquinidad Julieta Corrozza. No se sabe qué hará la chubutense Edith Terenzi. Los tres de Convicción Federal, Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Todos por Salta) exigían cambios al texto. Habrá que ver si les prometieron modificaciones que los puedan convencer.

"Viene complicada la cosa. La UCR está muy en duda. Los misioneros también. Mucha presión mediática", ratificaron a El Destape desde el entorno de un senador, tras haber semblanteado a otras voces del mileismo del Senado.

Qué otros proyectos hay en el Senado

LLA apostaba al receso para solucionar la agenda trabada del Congreso, que tiene un cuello de botella en el Senado cuando los aliados tomaron distancia del oficialismo por la crisis del autoinflingida por la defensa al ex jefe de gabinete Manuel Adorni. La situación se le complicó tanto al oficialismo, que la paralización de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en un segundo plano el proyecto de reforma electoral, también frenado por falta de acuerdo con los aliados.

Agosto, especula el oficialismo, tendrá otra sesión, en la que podrían ingresar al recinto el proyecto de vaciamiento de Zona Fría, el de ley de Hojarasca y el de salud mental, aunque este último todavía necesita dictamen de comisiones. Los otros dos anteriores, además, ya cuentan con media sanción de Diputados. También estaba en espera la iniciativa de "falsas denuncias", que había promovido la senadora radical Carolina Losada. "No lo quiere nadie", deslizó una fuente de LLA, que conjeturó que pueda entrar en una futura reforma del Código Penal.

Al margen del proyecto de extranjerización de tierras, el Senado tendrá actividad en las comisiones. El miércoles a las 15.30, se realizará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General para el tratamiento del denominado Super RIGI.

Por otra parte, el 4 y el 5 de agosto se realizarán dos audiencias públicas de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside el senador de LLA Juan Carlos Pagotto. En esas dos jornadas se debatirán en total 25 pliegos.

Qué pasará en Diputados

Si bien los movimientos de Diputados están a la espera de lo que pase en el Senado, ya tiene su campana de largada post receso para esta semana. Para el miércoles a las 10.30, están citadas las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación Penal para el proyecto que modifica la "Inocencia Fiscal", con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que ingresen "dólares del colchón" para el sostenimiento del dólar y el pago de la deuda externa

El proyecto estable las reformas a la ley de "Inocencia Fiscal" (26.799), a la 11.683, en su texto reformado en 1998, y la 25.191 en cuanto a su régimen sancionatorio. Se harán presentes funcionarios del oficialismo nacional para las reuniones informativas, aunque todavía no hubo precisiones de quiénes asistirán.

Por otra parte, este lunes tomará estado parlamentario el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que para Milei es lo suficientemente importante como para anunciarlo por cadena nacional.

El texto, que restringe las actividades del BCRA y exige dos tercios de las dos cámaras para remover a sus autoridades, derivará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General. Fuentes parlamentarias indicaron a este medio que la intención del oficialismo es tener esta semana las reuniones informativas.