La reforma del Banco Central de Milei ya está en Diputados: ¿Cuáles son los planes del oficialismo?

Fuentes parlamentarias indicaron a El Destape explicaron que el lunes recién tomará estado parlamentario y se derivará a las comisiones correspondientes, que, estiman, serán Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General.

Horas después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ejecutivo envió a Diputados el proyecto que propone un sistema a la peruana de la entidad monetaria, limitando sus funciones a "preservar el valor de la moneda" y entronizar a su cúpula, que solo podría ser removida por dos tercios de las dos cámaras.

El proyecto ingresó a Diputados esta mañana. Fuentes parlamentarias indicaron a El Destape explicaron que el lunes recién tomará estado parlamentario y se derivará a las comisiones correspondientes, que, estiman, serán Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General.

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Más allá de que no estén todavía en estado parlamentario, estiman que para la semana que viene habrá plenarios de comisiones para su tratamiento, aunque de caracter informativo. Todavía no hay precisiones de cuándo calcula LLA que podría dictaminar.

El oficialismo sustenta sus triunfos en la Cámara baja en las alianzas con sus socios habituales el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales.

Las reacciones de los aliados de la Casa Rosada

Del lado del PRO, ante la consulta de este medio, recién señalan que están estudiando el proyecto. En el caso del radicalismo, minutos después que finalizara la cadena nacional de Milei, el diputado Lisandro Nieri expresó en X su satisfacción con el texto redactado por la Casa Rosada.

"Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad", señaló el mendocino.

En el caso de los desarrollistas, pusieron sus reparos. El diputado Eduardo Falcone señaló que no coincide con "la imposibilidad de cumplir más de un objetivo con una única herramienta", que la política monetaria solo pueda "perseguir la estabilidad de precios, preservando así el valor de la moneda" y que se le exija "más objetivos", lo que se traduciría en "desconocer limitaciones empíricas básicas".

"Ajuste permanente": la advertencia de los bloques opositores

Por la negativa, ya se expresaron desde el peronismo. El diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó la crítica a la reforma de la carta Orgánica del BCRA en 2012, que según Milei "permitía emitir bajo cualquier pretexto", afirmando que el "grueso de las reformas anunciadas" corresponden "a la vigente desde 1992".

"De hecho de 2012 lo único relevante que anunció es el cambio del 'mandato' cuyo impacto concreto fue más simbólico que concreto. El modelo propuesto por el presidente no se utiliza en prácticamente ningún país del mundo", insistió el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que afirmó que Milei "promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega".

Finalmente, el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Nicolás Del Caño publicó en X que Milei y su "reforma" del BCRA "busca asegurar el ajuste permanente" y afirmó que "este proyecto de Ley es un histórico reclamo del Fondo Monetario Internacional.