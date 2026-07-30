Empleados de construcción: cuánto cobran con el aumento de agosto 2026

Salarios UOCRA en agosto 2026

Los trabajadores de la construcción cobrarán en agosto de 2026 un nuevo incremento salarial correspondiente al último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

La actualización contempla una suba del 1,9% sobre los salarios de julio y completa el esquema de aumentos acordado para el trimestre junio-agosto. Además, durante este mes se incorporará al salario el importe no remunerativo correspondiente a julio, tal como establece el convenio.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto cobran los empleados de la construcción en agosto

Los salarios varían según la categoría y la zona geográfica donde se desempeñe cada trabajador, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

Zona A

Oficial especializado: $7.420 por hora.

$7.420 por hora. Oficial: $6.348 por hora.

$6.348 por hora. Medio oficial: $5.866 por hora.

$5.866 por hora. Ayudante: $5.399 por hora.

$5.399 por hora. Sereno: $980.858 mensuales.

Zona B

Oficial especializado: $8.237 por hora.

$8.237 por hora. Oficial: $7.049 por hora.

$7.049 por hora. Medio oficial: $6.502 por hora.

$6.502 por hora. Ayudante: $6.020 por hora.

$6.020 por hora. Sereno: $1.092.719 mensuales.

Zona C

Oficial especializado: $11.392 por hora.

$11.392 por hora. Oficial: $10.680 por hora.

$10.680 por hora. Medio oficial: $10.306 por hora.

$10.306 por hora. Ayudante: $10.007 por hora.

$10.007 por hora. Sereno: $1.639.782 mensuales.

Zona C Austral

Oficial especializado: $14.841 por hora.

$14.841 por hora. Oficial: $12.695 por hora.

$12.695 por hora. Medio oficial: $11.732 por hora.

$11.732 por hora. Ayudante: $10.798 por hora.

$10.798 por hora. Sereno: $1.961.716 mensuales.

Cómo fue el acuerdo salarial

La paritaria vigente estableció un esquema de incrementos escalonados para el trimestre:

Junio: 2,1%.

2,1%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,9%.

Con la aplicación del aumento de agosto concluye el acuerdo alcanzado para el segundo semestre, por lo que las escalas actuales permanecerán vigentes hasta que se firme una nueva actualización salarial.

La paritaria también contempló el pago de sumas extraordinarias durante junio y julio. Sin embargo, para agosto no se previó un nuevo bono, ya que esos importes fueron incorporados al salario básico, modificando la base sobre la que se calculan los restantes conceptos salariales.

Cómo se dividen las zonas salariales

El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 establece cuatro regiones con escalas diferenciadas:

Zona A: Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país.

Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país. Zona B: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona C: Santa Cruz.

Santa Cruz. Zona C Austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por ese motivo, el ingreso final de cada trabajador depende tanto de la categoría como del lugar donde presta servicios, ya que los adicionales por zona pueden incrementar significativamente el salario.

Salarios de la construcción en agosto

La UOCRA volverá a negociar

Finalizado el esquema de incrementos previsto para junio, julio y agosto, la UOCRA retomará las negociaciones con las cámaras empresarias para definir una nueva recomposición salarial para los últimos meses de 2026.

Las próximas reuniones buscarán establecer las nuevas escalas del sector en función de la evolución de la inflación y de las condiciones de la actividad de la construcción.